АБР прогнозирует рост развивающихся стран Азии на уровне 4,9% в 2024 году

МАНИЛА, ФИЛИППИНЫ (11 апреля 2024 г.) — Прогнозируется, что в этом году развивающиеся экономики Азиатско-Тихоокеанского региона вырастут в среднем на 4,9%, по мере того как регион продолжает устойчивый рост на фоне высокого внутреннего спроса, улучшения экспорта полупроводников и восстановления туризма.

Согласно «Обзору развития Азии (ADO) на апрель 2024 года», опубликованному сегодня Азиатским банком развития (АБР), в следующем году рост продолжится в таком же темпе. Ожидается, что инфляция снизится в 2024 и 2025 годах после ее повышения ввиду роста цен на продукты питания во многих странах за последние два года.

Более сильный экономический рост в Южной и Юго-Восточной Азии, стимулируемый как внутренним спросом, так и экспортом, компенсирует замедление темпов роста в Китайской Народной Республике (КНР), вызванный слабостью рынка недвижимости и низким уровнем потребления. Ожидается, что Индия останется основным двигателем роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе: рост экономики составит 7% в этом году и 7,2% в следующем году. Прогнозируется, что рост КНР замедлится до 4,8% в этом году и 4,5% в следующем году, с 5,2% в прошлом году.

«Мы видим сильный, стабильный рост большинства экономик развивающихся стран Азии в этом и следующем году», — сказал главный экономист АБР Альберт Парк. «Потребительское доверие растет, а инвестиции в целом устойчивы. Внешний спрос, похоже, также меняется, особенно в отношении полупроводников».

Однако правительствам следует сохранять бдительность, поскольку существует ряд рисков. К ним относятся сбои в цепочках поставок, неопределенность в отношении денежно-кредитной политики США, последствия экстремальных погодных условий и дальнейшая слабость рынка недвижимости в КНР.

Ожидается, что инфляция в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона снизится до 3,2% в этом году и 3% в следующем году по мере того, как мировое ценовое давление ослабнет, а денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой во многих странах. Однако в регионе, за исключением КНР, инфляция по-прежнему выше, чем до пандемии COVID-19.

Цены на рис способствовали росту продовольственной инфляции, особенно в странах, зависящих от импорта. По данным ADO на апрель 2024 года, цены на рис, вероятно, останутся высокими в этом году. Причины включают потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий и ограничений Индии на экспорт риса. Согласно докладу, увеличение стоимости морских перевозок по всему миру из-за нападений на суда в Красном море и засухи в Панамском канале также может привести к росту инфляции в Азии.

Чтобы справиться с ростом цен на рис и защитить продовольственную безопасность, правительства могут предоставлять целевые субсидии уязвимым группам населения и повышать прозрачность рынка и мониторинг, чтобы предотвратить манипулирование ценами и накопление запасов. В среднесрочной и долгосрочной перспективе политика должна быть сосредоточена на создании стратегических запасов риса для стабилизации цен, содействии устойчивому сельскому хозяйству и диверсификации сельскохозяйственных культур, а также инвестициях в сельскохозяйственные технологии и инфраструктуру для повышения производительности. В публикации говорится, что региональное сотрудничество также может помочь контролировать цены на рис и их влияние.

АБР привержен цели достижения процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжая при этом свою работу по искоренению крайней бедности. АБР был создан в 1966 году. Его акционерами являются 68 стран, 49 из которых расположены в регионе.

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/// nCa, 12 апреля 2024 г. [первоначально опубликовано на сайте АБР – https://www.adb.org/news/adb-forecasts-developing-asia-economy-grow-4-9-2024]