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ОБСЕ содействует обмену передовым опытом по процессу вступления Туркменистана в ВТО

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Обмен передовым опытом государств-участников ОБСЕ по разработке эффективных стратегий для успешного прохождения процесса вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) состоялся в ходе организованного ОБСЕ семинара, который состоялся 6-7 ноября 2024 года в Ашхабаде.

Двухдневный семинар представил успешные стратегии, применяемые государствами-участниками ОБСЕ на подготовительном этапе переговоров о вступлении в ВТО. Международные эксперты рассказали об участии государства в механизмах ценообразования и контроле над национальными ресурсами в контексте правил ВТО, а также о мерах, предусматривающих интересы отдельных отраслей промышленности в процессе вступления в ВТО

Оливера Зуровак-Кузман, начальник экономико-экологического отдела Центра ОБСЕ в Ашхабаде, напомнила о решении Совета министров № 4/16 «Укрепление надлежащего управления и содействие взаимосвязи», в котором, среди прочего, подтверждается «обязательства государств-участников ОБСЕ оказывать друг другу содействие в повышении степени интеграции их экономик в международную экономическую и финансовую систему, прежде всего путем скорейшего вступления во Всемирную торговую организацию».

«Центр ОБСЕ Ашхабаде активно сотрудничает с правительством Туркменистана в области экономической взаимосвязанности, содействия торговле и транспорту, укрепления таможенных процедур и совершенствования экспортных механизмов», – подчеркнула Зуровак-Кузман.

«Особое внимание уделяется поддержке усилий правительства, направленных на выполнение соответствующих международных обязательств Туркменистана, в том числе в рамках процесса вступления в ВТО», – добавила она.

В семинаре приняли участие представители Меджлиса Туркменистана, Министерства финансов и экономики, Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана, Государственной таможенной службы и Союза промышленников и предпринимателей, а также других компетентных министерств и учреждений. ///Центр ОБСЕ в Ашхабаде, 7 ноября 2024 г.

 

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