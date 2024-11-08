Посольство Азербайджана в Туркменистане провело прием по случаю Дня Победы

В посольстве Азербайджанской Республики в Туркменистане состоялось мероприятие, посвящённое 8 ноября — Дню Победы.

На мероприятии выступил посол Азербайджанской Республики в Туркменистане Гисмет Гезалов. В своём выступлении он почтил память шехидов, которые подарили победу народу и пожертвовали своими жизнями за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Посол подчеркнул, что наша страна под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, благодаря мужеству героической Азербайджанской Армии в ходе 44-дневной Отечественной войны восстановила свою территориальную целостность и суверенные права в пределах признанных международным сообществом границ.

В настоящее время на всей суверенной территории Азербайджана развевается государственный флаг. Были затронуты вопросы, связанные со строительными работами на освобождённых от оккупации территориях, большим возвращением на территорию, а также продолжающейся угрозой минирования.

Посол отметил, что в настоящее время Азербайджан предпринимает инициативы по обеспечению мира на Южном Кавказе и предлагает Армении мирное соглашение, признающее территориальную целостность и границы обеих стран. В настоящее время согласованы основные положения этого соглашения. Он подчеркнул, что между Азербайджаном и Арменией продолжаются мирные переговоры и процесс делимитации границ. По его мнению, с урегулированием конфликта в регионе в первую очередь откроются новые возможности для сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере, которые будут способствовать развитию не только Южного Кавказа, но и всего региона.

В контексте развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Туркменистаном посол подчеркнул, что обе страны реализуют значимые проекты в сфере энергетики. Также он отметил, что в Азербайджане и Туркменистане активно проводится работа по вопросам изменения климата и развития альтернативных источников энергии. Кроме того, 2024 год объявлен в Азербайджане «Годом солидарности во имя зелёного мира».

Он также отметил, что проведение в Азербайджане 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в ноябре этого года и саммита лидеров, который состоится 12–13 ноября 2024 года, является наглядным доказательством признания Азербайджана мировым сообществом в качестве надёжного государства-партнёра.

Затем послы Турции, Казахстана, Кыргызстана в Туркменистане, а также временный поверенный в делах Узбекистана выступили с поздравлениями по случаю Дня Победы. Они подчеркнули, что обеспечение территориальной целостности Азербайджана является восстановлением справедливости и историческим достижением для азербайджанского народа, а также источником вдохновения для тюркского мира.

В мероприятии также принял участие жители Туркменистана, имеющие азербайджанское происхождение, представители общественности и средств массовой информации. ///Посольство Азербайджана в Туркменистане, 8 ноября 2024 г.