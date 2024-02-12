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Экономика Туркменистана демонстрирует устойчивый рост в 2023 году

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В пятницу, 9 февраля 2024 г, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провёл расширенное заседание, на котором были озвучены итоговые экономические показатели за 2023 год.

Согласно данным, представленным правительством, рост ВВП в 2023 году составил 6,3 %. В промышленном комплексе этот показатель увеличился на 4,3 %, строительстве – на 2 %, транспортно-коммуникационном секторе – на 8,4 %, торговле – на 12,8 %, сельском хозяйстве – на 4,4 %, в сфере услуг – на 5,1 %.

В сопоставлении с 2022 годом, в 2023 году в целом выпуск продукции вырос на 7,8 %.

Объём экспорта произведённой в стране продукции достиг 11,4 миллиарда долл.США.

Объём розничной торговли по сравнению с 2022 годом в прошлом году стал больше на 10,9 %.

Размеры заработной платы по крупным и средним предприятиям страны в сопоставлении c 2022 годом выше на 9,9 %.

На 1 января 2024 года исполнение доходной части главного финансового плана составило 109,4 %, а расходной – 99,8 %.

За обозначенный период доходная часть по местным бюджетам выполнена на уровне 104,1 %, а расходная – на 99,9 %.

Объём инвестиций, направленных на развитие национальной экономики в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 7,5 %, что в соотношении к ВВП составило 18,3 %. Из общего объёма освоенных капвложений 49,1 % были отпущены для объектов производственного назначения, а 50,9 % – для зданий социальной сферы.

По итогам 2023 года в промышленном секторе отмечен устойчивый рост.

В частности, добыча природного газа составила 80 618,7 миллиона кубометров, нефти – 8 миллионов 316,7 тысячи тонн.

В сопоставлении с 2022 годом, производство нефтяного битума выше на 30,1 %, сжиженного газа – на 1,1 %, керосина – на 0,6 %, листового стекла – на 15,6 %, цемента – на 0,8 %, шёлка-сырца – на 17,1 %, швейных и трикотажных изделий – на 8,9 %, колбасной продукции – на 7,7 %, молочных продуктов – на 1,7 %, консервированных фруктов и овощей – на 5,5 %, сливочного масла – на 6,8 %.

В транспортно-коммуникационном секторе подтверждено увеличением объёмов грузоперевозок на 3,8 %, а пассажироперевозок – на 16,1 %. Объём оказания услуг связи вырос на 11,5 %.

В агропромышленном комплексе по сравнению с 2022 годом повысилось производство овощной продукции на 9,4 %, бахчевых – на 4 %, ягод и фруктов – на 1,1 %, картофеля – на 5,5 %, мяса – на 0,8 %.

В 2023 году создано в целом 12 274 новых рабочих места.

В прошлом году за счёт всех источников финансирования было открыто 78 объектов производственного и социально-культурного назначения, сдано в эксплуатацию 1,89 млн. квадратных метров жилья. ///nCa, 12 февраля 2024 г.

 

 

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