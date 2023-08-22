Прокладывая путь к процветанию для развивающихся стран Европы и Азии, не имеющих выхода к морю 

Рабаб Фатима, заместитель Генерального секретаря ООН и Высокий представитель по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и Малым островным развивающимся государствам

Развивающиеся страны Европы и Азии, не имеющие выхода к морю (РСНВМ), находятся на критическом этапе своего пути развития. Они сталкиваются с проблемами в области развития, обусловленными отсутствием у них прямого доступа к морю, географической удаленностью и недостаточной интеграцией в мировую торговлю и глобальные производственно-сбытовые цепочки. Они сталкиваются с высокими торговыми издержками, ограниченной транспортной инфраструктурой и обременительными пограничными и таможенными правилами — все это подрывает конкурентоспособность их экспорта и препятствует экономическому росту. Последствия пандемии COVID-19 в сочетании с экстремальными погодными явлениями, геополитической напряженностью и глобальным макроэкономическим спадом еще больше усугубили эти ранее существовавшие структурные проблемы, сведя на нет некоторые из достижений последнего десятилетия.

Итак, куда мы двигаемся дальше?

Проблемы огромны, но существует окно возможностей для изменения траектории развития стран Европы и Азии, не имеющих выхода к морю. В следующем году мировые лидеры соберутся в Кигали, Руанда, чтобы согласовать новую программу действий по преобразованию условий жизни более полумиллиарда человек, живущих в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, по всему миру. В преддверии этой важной конференции ООН присоединяется к 14 странам, не имеющим выхода к морю, в Европе и Азии, а также к их соседям по транзиту, партнерам по развитию и другим заинтересованным сторонам на этой неделе в Бангкоке. На совещании будет проведен всеобъемлющий обзор осуществления Венской программы действий для РСНВМ – крупного международного соглашения о развитии, достигнутого в 2014 году, в котором определены ключевые области развития для улучшения экономики стран, не имеющих выхода к морю. На встрече также будут обсуждаться приоритеты для разработки следующей программы действий. Для Европы и Азии эти приоритеты должны включать, помимо других важных элементов, следующие пять ключевых областей.

Упрощение процедур транзита и торговли

Настоятельную необходимость лучшей интеграции РСНВМ Европы и Азии в глобальный торговый ландшафт и производственно-сбытовые цепочки невозможно переоценить, и ключом к достижению этой цели является свобода транзита, позволяющая РСНВМ свободно перемещаться по соседним странам на взаимосогласованных условиях. Беспрепятственный доступ к международным рынкам, свобода транзита могут помочь РСНВМ Евро-Азии диверсифицировать свою экономику, привлечь инвестиции и интегрироваться в глобальные торговые сети. В свою очередь, это также поможет странам транзита использовать имеющийся потенциал расширения связей, торговли и региональной интеграции.

Продолжающееся создание эффективной пограничной инфраструктуры, такой как универсальные пограничные посты, интеллектуальные коридоры и интеллектуальные транспортные системы (ИТС), также не менее важно в их стремлении увеличить торговлю. Эти меры потенциально могут упростить и ускорить перемещение товаров, что в конечном итоге приведет к сокращению узких мест и торговых издержек. В Центральной Азии шесть стран, не имеющих выхода к морю, – Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, – которые имеют историческое значение как ключевой сегмент торговли на древнем Шелковом пути, продолжают играть решающую роль в качестве транзитных стран для товаров, перемещающихся между Китаем, Европой и другими регионами. Развитие транспортных сетей и логистической инфраструктуры в этих странах окажет положительное влияние на мировую торговлю во всем регионе. Но все это было бы невозможно без надлежащей инфраструктуры в РСНВМ, в соседних странах транзита, а также без более тесного партнерства и взаимодействия для улучшения связуемости.

Развитие инфраструктуры

Развитие инфраструктуры является катализатором преодоления присущих РСНВМ географических сложностей и других структурных ограничений, с которыми они сталкиваются. Адекватная и хорошо обслуживаемая инфраструктура, включая автомобильные, железнодорожные и воздушные сети, может способствовать эффективному перемещению товаров и людей через границы, сокращая транспортные расходы и время транзита, в то время как ИТ-инфраструктура жизненно важна для цифровых решений, оптимизации торговых процессов, содействия диверсификации экономики и использования потенциала электронной коммерции. Важно подчеркнуть успехи, достигнутые в укреплении транспортных сетей во многих евроазиатских РСНВМ, например, это сеть азиатских автомобильных дорог, Трансазиатская железнодорожная сеть и евроазиатские транспортные соединения. Однако несколько РСНВМ в Европе и Азии продолжают сталкиваться с неадекватной инфраструктурой и разрозненными связями между различными видами транспорта. Уделение приоритетного внимания инвестициям в развитие инфраструктуры, особенно в надежные транспортные сети, также обеспечит эффективное перемещение сырья и готовой продукции из РСНВМ на мировые рынки, способствуя увеличению добавленной стоимости и стимулируя рост новых производственных секторов.

Диверсификация экономики и внедрение цифровых технологий

Странам, не имеющим выхода к морю, необходимо создавать более диверсифицированную и устойчивую экономику, используя при этом технологические достижения. Диверсификация экономики РСНВМ поможет снизить риски, связанные с колебаниями цен на сырьевые товары и рыночной неопределенностью, и обеспечит более стабильный путь для справедливого роста и развития. Следует использовать все возможности для подключения к региональным и мировым производственно-сбытовым цепочкам, чтобы преодолеть проблемы, связанные с ограниченностью внутренних рынков. РСНВМ следует также изучить новые технологии, которые позволят местным предприятиям продавать свою продукцию на мировых рынках. Также важно более активное участие в онлайн-бизнесе, цифровых сервисах и оказание помощи малому бизнесу и женщинам-предпринимателям. Мы были свидетелями этого снова и снова – устраняя пробелы в цифровых технологиях и связях, РСНВМ могут эффективно повышать производительность и конкурентоспособность на мировой арене.

Построение устойчивой и адаптирующейся к изменению климата экономики

В результате их расположения и большей зависимости от чувствительных к климату секторов, таких как сельское хозяйство, РСНВМ Европы и Азии по-прежнему непропорционально сильно страдают от неблагоприятных последствий изменения климата. В то же время их способность адаптироваться к изменению климата ограничена недостаточностью ресурсов и производственным потенциалом, слабой инфраструктурой и институциональными недостатками. Устранение этих ограничений с помощью стратегий устойчивого развития, передачи технологий и инвестиций в устойчивую к изменению климата инфраструктуру может повысить устойчивость к климатическим потрясениям. Проще говоря, готовность, способность реагировать, устойчивые к изменению климата дороги, мосты и здания, устойчивые к стихийным бедствиям, могут свести к минимуму воздействие экстремальных погодных явлений, уменьшить перебои в торговле и экономической деятельности. Кроме того, РСНВМ Европы и Азии должны иметь более весомый голос на глобальных переговорах и дискуссиях по климату, чтобы их потребности и приоритеты были включены в глобальный климатический дискурс.

Финансовая поддержка и наращивание потенциала

Учитывая повышенную зависимость РСНВМ Европы и Азии от внешнего финансирования как для решения своих макроэкономических проблем, так и для финансирования своих потребностей в области развития, они в значительной степени зависят от изменений в мировой экономике, включая международные финансовые рынки и структуру помощи. РСНВМ часто сталкиваются с ограничениями в плане мобилизации финансовых ресурсов, необходимых для удовлетворения их потребностей в области развития. Во время нынешнего множественного кризиса эти потребности в финансировании еще больше возросли, поскольку многие РСНВМ несут растущее долговое бремя, которое препятствует их усилиям в области развития.

В следующей программе действий необходимо срочно сосредоточить внимание на проблеме задолженности всеобъемлющим образом. Адекватная финансовая поддержка из различных источников, в том числе внутренние поступления, международную помощь и многосторонние учреждения, будет иметь важное значение для устранения пробелов в финансировании и обеспечения реализации важнейших проектов в области развития. Партнеры по развитию, международные финансовые учреждения, региональные банки развития, многосторонние учреждения и частный сектор должны уделять приоритетное внимание целевой помощи в финансировании развития и долгосрочному урегулированию задолженности. Это необходимо для решения многогранных проблем РСНВМ.

В конечном счете, РСНВМ Европы и Азии не могут справиться с этим в одиночку.

Формирование максимально широкой коалиции многосторонних партнерств между РСНВМ и странами транзита, а также партнерами по развитию и частным сектором сейчас как никогда важно, поскольку мы вступаем в новое десятилетие действий в интересах РСНВМ. Мировое сообщество должно объединиться, чтобы поддержать эти страны, способствуя созданию условий для роста, процветания и интеграции в мировую экономику. Только благодаря сотрудничеству, инновациям и общему видению страны, не имеющие выхода к морю, могут преодолеть свои проблемы и отправиться в путь к светлому будущему для своего народа.

В преддверии Третьей конференции ООН по РСНВМ, региональное обзорное совещание в Бангкоке на этой неделе предоставляет уникальную возможность для РСНВМ Европы и Азии заручиться глобальной поддержкой и наладить партнерские отношения для реализации преобразующих изменений. Встреча подготовит почву для содержательного диалога, новаторских идей, коллективных устремлений, обмена передовой практикой и опытом между РСНВМ, странами транзита и партнерами по развитию, поскольку лидеры и политики стремятся раскрыть огромный потенциал РСНВМ в Азии и Европе.

Вместе мы можем проложить пути к процветанию для стран Европы и Азии, не имеющих выхода к морю, и гарантировать, что они не останутся позади на нашем общем пути к устойчивому развитию. ///nCa, 22 августа 2023 г. (в сотрудничестве с ООН в Туркменистане)

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