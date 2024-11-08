ПРООН поддерживает Туркменстат в совершенствовании статистики внешней торговли услугами

Ашхабад, 8 ноября 2024 года – Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) продолжает партнерство с Государственным комитетом Туркменистана по статистике (Туркменстат) для повышения способности страны отслеживать и анализировать внешнюю торговлю услугами, согласовывая методы сбора данных с международными стандартами.

С 4 по 8 ноября международный эксперт по статистике г-н Алексей Пономаренко посетил Ашхабад, чтобы поделиться международным опытом и предложить стратегические рекомендации по совершенствованию методов мониторинга внешней торговли услугами. Его визит был сосредоточен на рассмотрении сложных задач измерения торговли услугами, которая часто включает нематериальные трансграничные операции, которые трудно отследить с помощью традиционных таможенных данных. «Торговля услугами часто включает нематериальные операции, которые не проходят через таможню, что затрудняет их точное отслеживание», — объяснил г-н Пономаренко. «Внедрение новых методов, таких как отслеживание электронных платежей, может значительно повысить точность данных, особенно для цифровых и мелкомасштабных транзакций».

7 ноября 2024 года состоялось обсуждение за круглым столом с представителями Государственного комитета Туркменистана по статистике, Центрального банка Туркменистана и Государственной таможенной службы Туркменистана. Г-н Пономаренко представил потенциал использования данных об электронных платежах для получения более полной картины потоков услуг, особенно для цифровых и мелкомасштабных транзакций.

Визит г-на Пономаренко состоялся в рамках совместного проекта ПРООН и Туркменстата «Поддержка в совершенствовании статистики внешней торговли услугами, а также статистической информации об объеме перевозок пассажиров и грузов». Данная инициатива поддерживает текущие усилия Правительства Туркменистана по улучшению как внешней, так и внутренней торговли путем укрепления институциональных механизмов, гармонизации национального законодательства с международными стандартами торговли услугами и повышения качества данных о пассажиро- и грузопотоках. ///nCa, 8 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)