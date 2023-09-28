Экономики Центральной Азии демонстрируют уверенный рост в первом полугодии текущего года, сообщает ЕБРР

Экономики Центральной Азии продемонстрировали уверенный рост в прошлом году, чему способствовали государственное расходование, возобновление экономической активности Китая и его спрос на центральноазиатские сырьевые товары, посредническая торговля с Россией и экспорт в Россию, а также денежные переводы и релокация компаний и частных лиц из России. Об этом сообщается в сентябрьском выпуске отчета Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), посвященного перспективам региональной экономики.

По мере снижения инфляции во всех странах региона центральные банки начали снижать процентные ставки. В ЕБРР прогнозируют продолжение стабильного роста, хотя более высокие затраты по займам могут сказаться на инвестициях. С другой стороны, недавние перебои в водоснабжении и энергоснабжении могут стимулировать давно назревшие реформы тарифной политики как путь к рационализации использования ресурсов и поощрения инвестиций частного сектора.

По данным Банка, рост ВВП в регионе, вероятно, останется устойчивым на уровне 5,7 % в 2023 году и 5,9 % в 2024 году.

Экономика Туркменистана выросла на 6,2% в годовом исчислении в первой половине 2023 года, чему способствовали увеличение государственных расходов, увеличение экспорта газа и высокий внутренний спрос. Заработная плата выросла, что привело к увеличению розничного товарооборота. Сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность растут благодаря политике импортозамещения. Инвестиции в основной капитал увеличились на 24,6%. Туркменистан недавно установил новые авиасообщения и увеличил объем грузовых операций в морском порту, что повысило транзитную привлекательность страны. Благодаря более высоким налоговым поступлениям государственный бюджет достиг профицита в размере 2,3% ВВП в первой половине 2023 года. Агентство Fitch подтвердило рейтинг Туркменистана на уровне “B+” с “позитивным” прогнозом, учитывая сильную финансовую позицию и низкий государственный долг. По прогнозам ЕБРР, экономика страны вырастет на 6,5% в 2023 году и на 7,0% в 2024 году.

Ожидается, что темп роста экономики Казахстана составит 5,0 % в 2023 и 2024 годах, хотя прогноз имеет долю неопределенности, связанной с ценами на нефть. В стране наблюдается значительный рост в таких секторах, как розничная и оптовая торговля, строительство. Также наблюдается рост государственных и частных инвестиций в инфраструктуру, транспорт и складское хозяйство, что отражает растущую роль Алматы как распределительного центра, обслуживающего рынки Центральной Азии. Однако события в Украине могут оказать негативное влияние на работу черноморского терминала Каспийского трубопроводного консорциума, потенциально нарушив экспорт нефти из Казахстана.

Ожидается, что ВВП Кыргызской Республики вырастет на 4,6 % в 2023 году и на 7 % в 2024 году. Экономический рост страны замедлился до 2,9% в годовом исчислении в первые семь месяцев 2023 года из-за сокращения производства металлов (в основном золота) и сельскохозяйственного сектора. В то же время отечественный текстильный сектор переживает бум благодаря высокому внешнему спросу. Также наблюдался значительный рост в сфере туризма, что привело к росту производства продуктов питания, гостиничного бизнеса, а также розничной и оптовой торговли. Однако, ЕБРР предупреждает, что перспективы Кыргызстана могут ухудшиться из-за энергетического и водного дефицита, а также вторичных санкций, связанных с чрезмерной ролью Кыргызстана в посреднической торговле с Россией.

Ожидается, что экономика Таджикистана продемонстрирует уверенный рост на 7,5 % как в 2023, так и в 2024 годах. Укрепление регионального сотрудничества, государственные инвестиции (особенно в водную и энергетическую инфраструктуру), приток денежных переводов из России и высокие показатели производственного и сельскохозяйственного секторов являются ключевыми влияющими факторами. Замедление экономического роста в Китае и потенциальные конфликты из-за трансграничных водных ресурсов могут негативно сказаться на перспективах.

Ожидается, что рост ВВП Узбекистана достигнет 6,5% как в 2023, так и в 2024 годах, чему будут способствовать высокий внутренний спрос, увеличение номинальной заработной платы и рост кредитования. Особенно хорошо функционируют такие отрасли, как розничная торговля, строительство, сфера услуг и сельское хозяйство. Дальнейшее сокращение денежных переводов (особенно из России), стареющая инфраструктуры и проблемы с водоснабжением являются одними из факторов, которые могут препятствовать экономическому росту. ///nCa, 28 сентября 2023 г. (на основе пресс-релиза ЕБРР и Отчета о региональных экономических перспективах за сентябрь 2023 г.)