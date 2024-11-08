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Министр иностранных дел Туркменистана провел онлайн-встречу с помощником госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов

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7 ноября 2024 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу по видеоконференцсвязи с помощником Государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайеттом.

В ходе встречи стороны подчеркнули конструктивный характер отношений между странами, особенно в таких сферах, как торговля и экономика, энергетика, транспорт, логистика и другие.

Американская сторона высоко оценила достигнутый Туркменистаном прогресс в выполнении международных обязательств по изменению климата, с момента присоединения страны к Глобальному метановому обязательству. Джеффри Пайетт также отметил успешное сотрудничество Туркменистана с американскими компаниями «Tetrotech» и «Deloitte» в реализации климатических инициатив и проектов.

Кроме того, стороны обсудили ключевые вопросы повестки дня 29-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29), которая пройдет в Баку.

В завершение встречи стороны договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества в области борьбы с изменением климата и в других сферах, представляющих взаимный интерес. ///МИД Туркменистана, 8 ноября 2024 г.

 

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