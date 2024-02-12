Президент Туркменистана утвердил программу социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций на 2024 год – рост ВВП на 6,3%, увеличение рабочих мест и рост частного сектора

В ходе расширенного заседания Кабинета министров в пятницу, 9 февраля, Президент Сердар Бердымухамедов утвердил Программу социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024 году.

В Программе намечены ожидаемые в нынешнем году макроэкономические показатели, производственные планы по всем отраслям.

В соответствии с документом в текущем году планируется:

сохранить рост ВВП на уровне 6,3 %;

стабильно развивать отрасли национальной экономики и регионы;

добиться задействования на полную мощность производственных комплексов;

создать около 3000 рабочих мест за счёт строительства новых предприятий;

предусматривается увеличить объёмы внешнеторгового оборота до 20,7 миллиарда долл.США;

развивать малое и среднее предпринимательство, долю частного сектора в структуре ВВП (не включая топливно-энергетический комплекс) повысить до 71,4 %.

В 2024 году в экономику страны за счёт всех источников финансирования намечено направить инвестиции в объёме 38,5 миллиарда манатов.

В текущем году, планируется построить и сдать в эксплуатацию жилые дома площадью 430 тысяч квадратных метров, общеобразовательных учреждений на 5360 мест, дошкольных учреждений на 1200 мест.

Также будут построены и введены в эксплуатацию:

– в городе Ашхабад – водоочистное сооружение мощностью 150 тысяч кубометров питьевой воды, культурный центр «Dokmaçylar», новый памятник Махтумкули Фраги и культурно-парковый комплекс, 13 современных домов в жилом массиве Парахат-7, Международный лечебно-реабилитационный центр и Международный научно-клинический центр физиологии;

– в Ахалском велаяте – 2-я очередь цементного завода в Бахерденском этрапе, современные сёла «Öňaldy» в этрапе Ак бугдай и генгешлике «Gowşut» Каахкинского этрапа;

– в Балканском велаяте – автомобильный мост через залив Гарабогазгол, Международный аэровокзальный комплекс в посёлке Джебел;

– в Лебапском велаяте – 2-я очередь цементного завода в Койтендагском этрапе;

– в городе Мары – новое административное здание Санитарно-эпидемиологической службы.

– участок Теджен–Мары высокоскоростной автомагистрали Ашхабад–Туркменабат.

///nCa, 12 февраля 2024 г.