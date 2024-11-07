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МИД: Туркменистан занимает лидирующие позиции в искоренении безгражданства

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Одним из основных направлений стратегического партнёрства Туркменистана с ООН является гуманитарная сфера.

В частности, Правительство Туркменистана совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и другими международными структурами предпринимает соответствующие меры по обеспечению прав беженцев и лиц без гражданства.

В настоящее время национальное законодательство Туркменистана признано УВКБ ООН как показательное с точки зрения защиты и обеспечения прав, свобод и интересов всех людей, проживающих в стране.

Важно отметить, что Туркменистан первым в регионе разработал и принял Закон о беженцах в 1997 году, а в 1998 году присоединился к Конвенции «О статусе беженцев» 1951 года и протоколу к ней 1967 года.

Присоединившись к основным международным документам для предотвращения и сокращения безгражданства во всем мире, государство на деле подтверждает приверженность взятым на себя обязательствам.

Будучи стороной Конвенции «О статусе беженцев», Туркменистан стал первой страной в Центральной Азии, присоединившейся к Конвенции «О статусе апатридов» и Конвенции «О сокращении безгражданства».

Страна демонстрирует результативную практику законодательного регулирования и выполнения международных обязательств в области миграции, в том числе решения вопросов предоставления социальной защиты и равных возможностей апатридам – лицам без гражданства и мигрантам. В марте 2012 года был принят Закон Туркменистана «О миграции», который периодически дополняется и совершенствуется.

В мае 2012 года в тесном взаимодействии с ООН и Организацией Исламского Сотрудничества Туркменистан провёл у себя международную конференцию, посвящённую проблеме беженцев.

В 2014 году Туркменистан совместно с УВКБ ООН и Международной организацией по миграции провел крупный международный форум по вопросам миграции и безгражданства, а в 2016 году – первую Региональную конференцию по вопросам безгражданства.

В этой связи важно отметить инициативу Туркменистана по организации участия команд спортсменов-беженцев в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам прошедших в Ашхабаде.  Туркменистан готов и дальше сотрудничать в этом направлении, приглашая команды беженцев на различные соревнования и совместные тренировки в рамках подготовки к крупным международным спортивным мероприятиям. 

Принимая во внимание реализацию мер поддержки беженцев, закрепленных в Глобальном договоре о беженцах от 2018 года, на Сегменте высокого уровня по вопросам безгражданства 2019 года Туркменистан обязался решить все известные случаи безгражданства путем предоставления гражданства, обновления механизмов определения, реформирования регистрации рождений и улучшения управления данными.

Туркменистан, руководствуясь данной Глобальной кампанией, полностью реализовал Национальный план действий по искоренению безгражданства на 2019-2024 годы.

В 2021 году Туркменистан принял Закон о правовом положении иностранных граждан, введя одну из самых подробных в мире процедур определения безгражданства.

Туркменистан – первая страна в регионе, которая присоединилась к Исполнительному комитету УВКБ ООН. Являясь участником большинства основополагающих документов системы УВКБ ООН, страна активно претворяет в жизнь смелые решения в области искоренения безгражданства.

С момента запуска в 2014 году глобальной кампании ООН #IBelong, (#Я принадлежу») направленной на искоренение проблемы лиц без гражданства во всем мире, Туркменистан достиг беспрецедентных успехов в искоренении безгражданства, внедрив одну из самых обширных процедур определения статуса безгражданства в мире. В настоящее время Туркменистан полностью выполнил свои обязательства в рамках этой десятилетней программы.

За последние годы государство предоставило гражданство более 32 тысячам человек, включая беженцев и лиц без гражданства, объяснив свое достижение сочетанием сильной политической воли, законодательных реформ, международного сотрудничества и модернизации систем идентификации и регистрации граждан.

В результате планомерной и систематической работы сегодня Туркменистан проявил международное лидерство, став первым государством-участником Конвенций о безгражданстве, разрешившим все известные случаи безгражданства, а также первой страной в Центральной Азии, присоединившейся к Глобальному альянсу по искоренению безгражданства.

Под руководством Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова страна продолжит данную гуманную деятельность. Намерения страны в данном контексте отражены в приоритетных позициях Туркменистана на 78-й и 79-й сессиях Генеральной Ассамблеи ООН.

Региональная министерская конференция, посвященная искоренению безгражданства в Центральной Азии и чествованию высоких результатов региона в достижении этой цели, которая состоится 8 ноября 2024 года в Ашхабаде, станет важной площадкой для обмена опытом и укрепления регионального сотрудничества в деле искоренения безгражданства. ///МИД Туркменистана, 7 ноября 2024 г.

 

 

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