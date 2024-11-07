Туркменский нефтегазовый сектор представлен на глобальной энергетической выставке и конференции ADIPEC-2024 в Абу-Даби

Выставка ADIPEC (Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference) является одной из крупнейших мировых платформ в нефтегазовой отрасли, ежегодно собирающей десятки тысяч ведущих экспертов, лидеров и представителей крупнейших энергетических компаний со всего мира. Проходящая в Абу-Даби, в период с 4 по 7 ноября 2024 года, она охватывает широкий круг актуальных тем, включая новейшие нефтегазовые технологии, устойчивое развитие, инвестиционные возможности и вопросы энергетического перехода. ADIPEC-2024 вновь подтвердила свою значимость как важнейшая международная площадка для обсуждения глобальных трендов и установления стратегических партнёрств в энергетической сфере.

Туркменский нефтегазовый сектор был представлен на ADIPEC своим стендом, на котором были представлены крупномасштабные инвестиционные проекты и достижения в области нефти и газа, что вызвало широкий интерес среди представителей международных нефтегазовых компаний.

Делегацию Туркменистана на ADIPEC-2024 возглавил Заместитель председателя Кабинета министров Б.Аманов, курирующий нефтегазовый сектор, Государственного министр Туркменистана – Председатель ГК «Туркменгаз» М. Бабаев, а также Председатель ГК «Туркменнебит» Г.Агаджанов. Туркменские нефтегазовые компании продемонстрировали достижения страны в области добычи, переработки и экспорта углеводородов на мировые рынки и их важную роль не только в экономике Туркменистана, но и за её пределами.

В рамках мероприятия представители делегации провели встречи с руководителями таких ведущих мировых компаний, как Dragon Oil, ADNOC, Halliburton, Petronas, что свидетельствует о высоком интересе к сотрудничеству с Туркменистаном. Обсуждения касались обмена технологиями, перспектив инвестиций и партнерских проектов, включая участие в региональных и международных энергетических инициативах.

Стенд Туркменистана, который посетило более 10 тысяч представителей международных энергетических компаний отличался современным дизайном, который гармонично сочетал элементы национальной культуры и символики, подчеркивая богатую историю и культурное наследие страны. Посетители могли увидеть видеоролики, демонстрирующие современные технологии, применяемые в туркменской нефтегазовой отрасли, а также богатство природных ресурсов страны и её энергетический потенциал. Стенд включал интерактивные материалы, макеты месторождений и VR-технологии, что позволило гостям выставки ближе познакомиться с инновациями и проектами Туркменистана в сфере добычи и переработки нефти и газа. Этот подход привлек внимание и создал возможность для глубокого погружения в потенциал страны, вызвав позитивные отклики среди участников мероприятия.

Туркменская делегация активно участвовала в стратегических сессиях конференции ADIPEC-2024, на которых обсуждались ключевые темы, такие как декарбонизация операций на всех уровнях добычи, транспортировки и переработки, а также роль искусственного интеллекта в поддержке энергетического перехода. Участники также приняли участие в обсуждениях, посвященных будущему транспорта и мобильности, затрагивая вопросы управления выбросами и развития инфраструктуры для новых, экологически чистых решений. В рамках деловой программы делегация провела презентации, освещающие достижения страны в нефтегазовой отрасли, особенно в областях устойчивого развития и внедрения инновационных технологий. Особое внимание было уделено проектам экспорта туркменского природного газа на глобальные рынки и инициативам, направленным на привлечение иностранных инвестиций.

Одним из ключевых объектов обсуждений стал проект газопровода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия), представляющий собой строящийся магистральный газопровод длиной 1,814 км с проектной мощностью 33 млрд кубометров газа в год. Этот проект, направлен на обеспечение стабильных поставок туркменского газа в страны Южной Азии и представляет стратегическое значение для региона. Презентация ТАПИ вызвала значительный интерес среди участников, подчеркнув Туркменистан как важного игрока в международной энергетической системе. Международным инвесторам были также раскрыты инвестиционные возможности морских блоков 11, 12, 16, 21 и 23, а также проекты по оптимизации добычи на зрелых месторождениях.

Инвесторам были представлены проекты развития Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов и Сейдинского нефтеперерабатывающего завода направленных на внедрение новых технологий, повышение качества выпускаемой продукции, повышение ее конкурентоспособности и соответствие передовым мировым стандартам.

Особый интерес к совместным проектам с туркменской стороной был вызван текущими тенденциями в энергетическом переходе, где особое внимание уделяется альтернативной энергетике и устойчивому развитию энергетических систем, а также роли природного газа как ключевому экологически чистому переходному источнику энергии.

ADIPEC-2024, организованная компанией ADNOC, стала важной платформой, на которой Туркменистан укрепил свои позиции на мировом рынке, продемонстрировав приверженность инновациям и открытость в отношении иностранных партнеров. Было также подчеркнута приверженность соблюдения нефтегазовым комплексом страны экологических аспектов разработки месторождений. В целом, участие туркменской делегации на ADIPEC-2024 стало важным этапом для укрепления имиджа Туркменистана как крупного игрока на глобальном энергетическом рынке. Мероприятие предоставило стране возможность продемонстрировать достижения энергетического сектора, представить амбициозные проекты и наладить взаимовыгодные связи с ведущими мировыми компаниями. ///nCa, 7 ноября 2024 г. (Материал предоставлен Turkmen Energy Forum)