ЕБРР прогнозирует высокие операционные результаты в Центральной Азии в 2023 году

Антон Усов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал более 1,2 миллиарда евро (1,3 миллиарда долларов США) в проекты по всей Центральной Азии в 2023 году, чтобы стимулировать устойчивый и инклюзивный рост региона, который, как ожидается, продолжится темпами в 5,9 процента в 2024 году.

В прошлом году Банк профинансировал более 100 проектов в таких секторах, как возобновляемая энергетика, развитие малых и средних предприятий (МСП) и устойчивая инфраструктура. Более 70% этих проектов были реализованы в частном секторе, и почти 60% инвестиций были экологичными. В совокупности эти проекты будут означать, что ежегодные выбросы CO2 в регионе сократятся на 1,87 миллиона тонн.

Узбекистан четвертый год подряд остается ведущим получателем финансирования ЕБРР в регионе, привлекая более 700 миллионов евро (760 миллионов долларов США). Оставшиеся 518 миллионов евро (560 миллионов долларов США) были направлены на поддержку проектов в Казахстане, Кыргызской Республике, Монголии и Таджикистане.

ЕБРР продолжил реализацию своих флагманских программ, таких как Механизмы финансирования зеленой экономики (GEFFs), которые предназначены для разработки экологически чистых и инновационных решений, и программа “Зеленые города”, которая решает экологические проблемы и поощряет инвестиции в муниципальную инфраструктуру. Банк также рассмотрел проблему молодежного предпринимательства и занятости в Центральной Азии, запустив семилетнюю программу “Молодежь в бизнесе”.

В Узбекистане ЕБРР продолжил инвестировать в производство электроэнергии из возобновляемых источников и низкоуглеродные технологии. Банк профинансировал строительство трех новых солнечных электростанций общей установленной мощностью почти 900 МВт. Электростанции были разработаны Masdar, глобальной компанией по возобновляемым источникам энергии и экологически чистой энергетике. Банк предоставил средства ACWA Power Wind Karatau для финансирования строительства ветроэлектростанции мощностью 100 МВт в автономной республике Каракалпакстан. Он также предоставил суверенный кредит на модернизацию 118 насосных станций и повышение устойчивости водоснабжения для орошения в густонаселенной Ферганской долине.

Самарканд стал первым городом в стране, присоединившимся к программе ЕБРР “Зеленые города”. В рамках этого сотрудничества планируется внедрять экологически чистые электробусы. В финансовом секторе Банк продолжал сотрудничать с местными финансовыми посредниками, такими как SQB, Hamkorbank и Ipak Yuli Bank, для поддержки малого и среднего бизнеса и продвижения “зеленого” кредитования.

Основные моменты работы ЕБРР в Казахстане включают запуск GEFF Kazakhstan II и инвестиции в облигации в местной валюте, выпущенные оператором системы передачи электроэнергии страны, KEGOC. Средства помогут сделать электрическую сеть страны более устойчивой и надежной. Кредит Банка China Power International Holding и Visor International будет использован для строительства, эксплуатации и подключения ветроэлектростанции Шокпар мощностью 100 МВт к сети электропередачи. Кредит ЕБРР крупнейшему частному оператору подвижного состава Казахстана Eastcomtrans поможет расширить мощности по обработке контейнеров на одном из наиболее загруженных транспортных узлов вблизи города Алматы и решит проблему узких мест вдоль Транскаспийского коридора. Прошлый год ознаменовался завершением строительства системы уличного освещения в Усть-Каменогорске, что позволило установить энергоэффективные светодиодные уличные фонари на 150 улицах. В финансовом секторе Банк предоставил новый кредит ведущему микрокредитору страны KMF для поддержки зеленого кредитования и женского предпринимательства.

В Монголии ЕБРР запустил новую программу GEFF, которая поможет домашним хозяйствам и предприятиям применять экологически чистые и инновационные решения для эффективного использования водных ресурсов, устойчивого управления земельными ресурсами и повышения эффективности использования ресурсов. В партнерстве с ведущими финансовыми институтами страны, Khan Bank и XacBank, ЕБРР также содействовал кредитованию малых и средних предприятий и женщин-предпринимателей. Банк поддержал внедрение экологически чистого доступного жилья в крупнейшем городе Монголии Улан-Баторе и расширение франчайзинговой сети круглосуточных магазинов GS25, помогая предложить новый формат розничной торговли клиентам по всей стране.

В Кыргызской Республике ЕБРР выделил новые средства в рамках своей Программы повышения устойчивости водных ресурсов Кыргызстана для поддержки модернизации служб водоснабжения в Баткенской и Джалал-Абадской областях. Банк подписал ряд суверенных проектов, направленных на модернизацию ключевой транспортной и энергетической инфраструктуры, что поможет улучшить связуеомсть в стране и устойчивость к изменению климата. Эти проекты включали кредиты на модернизацию 30-километрового участка кольцевой автодороги к озеру Иссык–Куль; повышение надежности национальной сети передачи и распределения электроэнергии; восстановление и модернизацию Лебединовской гидроэлектростанции – это стало крупнейшей инвестицией в гидроэнергетический сектор страны за последние 20 лет. годы. В прошлом году ЕБРР также завершил проект по строительству мусорной свалки в Бишкеке, который обеспечит значительные экологические выгоды для более чем миллиона человек, проживающих в столице страны.

Завершение трех инфраструктурных проектов в Таджикистане позволило более чем 400 000 человек в 13 муниципалитетах по всей стране получить более широкий доступ к чистой и безопасной питьевой воде. В прошлом году ЕБРР запустил программу GEFF II и предоставил новые кредиты GEFF банку “Арванд” и микрокредиторам Humo и Imon International. Имея общую базу из более чем 540 000 клиентов и работая даже в отдаленных горных районах страны, эти три учреждения помогут обеспечить экологичное финансирование даже самым маленьким заемщикам в Таджикистане. ЕБРР предложил поддержку местным розничным торговцам и агро-компаниям в рамках схемы распределения рисков с крупнейшим частным кредитором страны, банком Эсхата. ///ЕБРР, 25 января 2024 г.