АБР прогнозирует рост на 4,8% в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2023 и 2024 годах

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует более быстрый рост развивающихся экономик в Азиатско-Тихоокеанском регионе в этом году, поскольку продолжающееся ослабление ограничений, связанных с пандемией, стимулирует потребление, туризм и инвестиции. Возобновление экономической деятельности Китайской Народной Республики (КНР) — поскольку страна отказывается от своей стратегии борьбы с COVID — является главным фактором, улучшающим перспективы роста региона.

Согласно прогнозу развития Азии (ADO) за апрель 2023 года, опубликованному сегодня, экономики Азиатско-Тихоокеанского региона, по прогнозам, вырастут на 4,8% в этом и следующем годах, улучшив темпы роста на 4,2% в 2022 году. Ожидается, что без учета КНР экономики развивающихся стран Азии вырастут на 4,6% в этом году и на 5,1% в 2024 году. Тем временем инфляция в регионе, по прогнозам, постепенно снизится до уровня, существовавшего до пандемии, хотя в разных странах наблюдаются значительные различия.

Доклад Asian Development Outlook (ADO) April 2023 можно сказать здесь: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/863591/asian-development-outlook-april-2023.pdf

Рост потребления и инвестиций стимулирует восстановление многих региональных экономик, компенсируя последствия повышения цен на продовольствие и энергоносители, вызванного конфликтов в Украине и другими глобальными препятствиями. Туризм и денежные переводы имеют тенденцию к росту по мере дальнейшего ослабления ограничений, связанных с пандемией. Во многих странах, зависящих от туризма, число туристов неуклонно приближается к уровню, существовавшему до пандемии.

Однако риски для перспектив роста сохраняются. Затяжное или обострившееся российское вторжение в Украину может спровоцировать новые скачки цен на сырьевые товары и глобальную инфляцию и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Ужесточение глобальных финансовых условий в сочетании с увеличением долга за последнее десятилетие и во время пандемии повысили риски для финансовой стабильности, о чем свидетельствуют недавние потрясения в банковском секторе Соединенных Штатов и Европы. Согласно ADO, эти риски необходимо тщательно отслеживать и активно устранять.

“Перспективы экономик Азиатско-Тихоокеанского региона более радужные, и они готовы к сильному восстановлению, поскольку мы возвращаемся к нормализации после пандемии”, – сказал главный экономист АБР Альберт Парк. “Люди снова начинают путешествовать для отдыха и работы, а экономическая деятельность набирает обороты. Поскольку многие проблемы остаются нерешенными, правительствам стран региона необходимо продолжать уделять внимание политике, поддерживающей более тесное сотрудничество и интеграцию в целях содействия торговле, инвестициям, производительности и устойчивости”.

С отменой стратегии борьбы с COVID в декабре прошлого года ожидается, что экономика КНР вырастет на 5,0% в этом году и на 4,5% в 2024 году по сравнению с ростом на 3,0% в 2022 году. Между тем, по прогнозам, экономика Индии вырастет на 6,4% в этом году и на 6,7% в следующем году благодаря здоровому внутреннему спросу.

Высокие показатели туризма и устойчивый внутренний спрос стимулируют экономики Юго-Восточной Азии, таких стран как Индонезия, Филиппины и Вьетнам, при этом, по прогнозам, рост в субрегионе составит 4,7% в этом году и 5,0% в 2024 году. Экономики Кавказа и Центральной Азии также могут рассчитывать на устойчивый рост, при этом, по прогнозам, экономика субрегиона вырастет на 4,4% в этом году и на 4,6% в 2024 году. Продолжающееся возобновление активности и восстановление туризма поддерживают экономический рост в Тихоокеанском регионе, причем рост, вероятно, достигнет 3,3% в этом году, прежде чем замедлиться до 2,8% в 2024 году.

Региональная инфляция замедлится до 4,2% в 2023 году и 3,3% в 2024 году после достижения 4,4% в прошлом году. Ожидается, что ослабление давления в цепочке поставок, ужесточение денежно-кредитных условий и снижение, хотя и по-прежнему повышенных цен на сырьевые товары, будут определять прогноз инфляции в развивающихся странах Азии.

АБР привержен достижению процветающего, инклюзивного, жизнестойкого и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, продолжая при этом свои усилия по искоренению крайней нищеты. Основанный в 1966 году, Банк насчитывает 68 членов — 49 из региона.

///АБР, 4 апреля 2023 года