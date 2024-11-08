Министры иностранных дел Туркменистана и Японии обсудили подготовку к первому саммиту ЦА-Япония

8 ноября 2024 года состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных дел Японии Такэси Ивая.

В ходе беседы стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Был отмечен высокий уровень межгосударственных связей на основе доверительного диалога на высшем политическом уровне. В этой связи собеседники отметили значимость совместной подготовки к предстоящему первому Саммиту «Центральная Азия + Япония» на уровне глав государств.

Стороны подчеркнули важность продолжения кооперации между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Состоялся обмен мнениями по повестке дня следующих межмидовских консультаций, намеченных к проведению в ближайшей перспективе.

Также министры отметили значимость партнёрства между двумя странами в торгово-экономической сфере. Выражена заинтересованность японских компаний в развитии сотрудничества с туркменской стороной, в частности в таких направлениях как «зеленая» энергетика, декарбонизация, газохимия и др. В данной связи подчёркнута значимость деятельности совместных комитетов по экономическому сотрудничеству.

Кроме этого, стороны обменялись мнениями о предстоящих мероприятиях с участием обеих стран. Были также обсуждены перспективы участия туркменской делегации в работе Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году в Осака. ///МИД Туркменистана, 8 ноября