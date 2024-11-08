Представители Фонда Халифа бин Заид Аль Нахайян посетили Туркменистан

Визит представителей Благотворительного фонда Халифа бин Заид Аль Нахайян в Туркменистан 5–7 ноября стал важным шагом в укреплении дружественных отношений между Туркменистаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами, сообщает Информационный Портал Туркменистана THP.

Делегация провела серию встреч с туркменским муфтиятом, в ходе которых обсуждались перспективы укрепления сотрудничества и развития культурных и социальных связей между двумя странами.

В рамках визита представители фонда посетили Мечеть Шехидов — одну из значимых святынь Туркменистана. Гостей ознакомили с историей и традициями, связанными с мечетью.

Следующим пунктом посещения стал Дворец детей-сирот, названный в честь покойного президента ОАЭ Халифа бин Заид Аль Нахайяна. Делегации предоставили возможность ознакомиться с условиями обучения и образовательной программой, куда входят также уроки арабского языка, информатики и другие предметы. Гостям также провели экскурсию по школьной библиотеке и мечети.

На следующий день делегация посетила мечеть «Рухы» в Кипчаке, крупнейшую мечеть Туркменистана.

Завершился визит поездкой в древний город Ниса, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Представители фонда осмотрели древние памятники и руины, оставшиеся от эпохи Парфянского царства.

Кроме того, в рамках визита представители Благотворительного фонда Объединенных Арабских Эмиратов «Халифа бин Заид Аль Нахайян» посетили Государственный музей Государственного культурного центра Туркменистана.

Вниманию гостей были представлены археологические памятники из древней Нисы и Древнего Мерва. Также в музее находятся коллекции старинных туркменских ковров, редких образцов национальной одежды и тканей, предметов традиционного быта и изделий из драгоценных металлов. ///nCa, 8 ноября 2024 г.