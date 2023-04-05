АБР: Рост добычи и экспорта углеводородов простимулировал восстановление экономики Туркменистана в 2022 году

Рост добычи и экспорта углеводородов способствовал восстановлению экономики Туркменистана в 2022 году. Инфляция оставалась двузначной, а по счету текущих операций был зафиксирован большой профицит. Рост немного увеличится в 2023 году и более умеренные показатели будут обеспечены в 2024 году, говорится в апрельском выпуске флагманского отчета АБР “Перспективы развития Азии (ADO) апрель 2023”.

Вот несколько выдержек из “Прогноза развития Азии – Апрель 2023 года”, посвященного Туркменистану:

Согласно отчету, экономический рост продолжает обеспечиваться как внутри крупного углеводородного сектора, так и за его пределами. По данным правительства, рост достиг 6,2% в 2022 году, что отражает увеличение экспорта углеводородов и растущий внутренний спрос после окончания затяжного карантина, который имел место в 2020 и 2021 годах.

Росту способствовали открытие границ, постепенное возобновление международных рейсов, большая мобильность внутри страны, расширение торговли и активизация услуг в 2022 году. Увеличение объемов экспорта углеводородов, главным образом природного газа, по более высоким ценам значительно простимулировало рост. Экспорт газа вырос в основном за счет спроса со стороны Китайской Народной Республики (КНР) и, в меньшей степени, со стороны Азербайджана и Ирана.

Что касается предложения, то, как сообщалось, темы роста промышленности составили 6,3%, особенно в сфере углеводородов. После роста на 20% в 2021 году добыча газа увеличилась еще больше, по оценкам, на 7,2%. Увеличение добычи сырой нефти, производства нефтепродуктов, химикатов и выработки электроэнергии, а также совершенствование производства, пищевой промышленности, текстильной отрасти и других производящих отраслей, в том числе работающих на импортозамещение, – все это способствовало росту.

Темпы роста сельского хозяйства составили 5,7% благодаря достижению целевых показателей по производству хлопка и пшеницы, а также расширению производства плодоовощной продукции для внутреннего и внешнего рынков. Объем сферы услуг увеличился на 7,0% благодаря ослаблению ограничений на внешние и внутренние перевозки и активизации деятельности, особенно в сфере торговли и общественного питания.

Что касается спроса, то основными факторами роста были государственные инвестиции и чистый экспорт. Валовые инвестиции в различные производственные объекты и социальную инфраструктуру в рамках Президентской программы социально-экономического развития на 2022-2028 годы заметно увеличились и, по оценкам, достигнут 20% ВВП в 2022 году.

Правительство сообщило о вводе в эксплуатацию в течение года 76 производственных и социальных объектов, в том числе новых центров здравоохранения, образовательных учреждений, культурных центров, строительство города Аркадага. В рамках программы обеспечения доступным жильем в 2022 году будет введено в эксплуатацию 1,5 миллиона квадратных метров жилых зданий. Кроме того, в рамках программ развития сельских районов были инвестированы средства в межрегиональные автомагистрали, высоковольтные линии электропередачи и муниципальную инфраструктуру по всей стране.

Государственный бюджет перешел от дефицита, равного 0,3% ВВП в 2021 году, к профициту в 1,0%.

Счет текущих операций оставался профицитным. Профицит составил 6,0% ВВП в 2022 году, что отражает более высокие цены на энергоносители и объемы экспорта, поскольку импорт ограничен мерами контроля. По оценкам, экспортная выручка выросла на 43,6%, главным образом за счет экспорта газа в КНР, но также за счет дополнительного экспорта в Иран и Азербайджан в рамках соглашений о газовых свопах.

Экономические перспективы

Президентская программа социально-экономического развития на 2022-2028 годы направлена на диверсификацию экономики за счет развития частного сектора, стимулирование создания рабочих мест, улучшение социальных условий, сокращение неравенства между городскими и сельскими районами и переход к более экологичному и устойчивому росту. Инвестиционная программа Туркменистана на 2023 год предусматривает расходы в размере 10,7 миллиарда долларов, что составляет около 20% ВВП, причем 55,6% этой суммы будет направлено на строительство промышленных объектов и другой инфраструктуры.

Прогнозируемый рост доходов от экспорта углеводородов позволит сохранить государственный бюджет практически сбалансированным в этом и следующем годах. Однако ожидается, что большинство государственных инвестиционных проектов по-прежнему будут финансироваться за счет внебюджетных средств.

Ожидается, что увеличение поставок газа поддержит рост экспорта в ближайшие годы. Импорт вырастет за счет закупки промышленных ресурсов для ориентированных на экспорт отраслей и потребительских товаров на внутренний рынок. Ожидаемое ослабление ограничений на импорт приведет к сокращению профицита счета текущих операций до 4,0% ВВП в 2023 году и 3,4% в 2024 году. С учетом запланированной амортизации долга и нежелания правительства брать новые займы внешний долг, как ожидается, будет минимальным.

Агентство Fitch повысило прогноз по рейтингу Туркменистана до положительного уровня B+ с предыдущего “стабильного”. Это отражает укрепление финансового и внешнего балансов в результате повышения цен на экспорт углеводородов и готовности страны обслуживать и погашать долги. Среди факторов, которые могли бы способствовать дальнейшему повышению рейтинга, – улучшение стандартов управления и бизнес-среды, более последовательная экономическая политика, большая прозрачность данных.///nCa, 5 апреля 2023 г.

Некоторые графики с показателями по Туркменистану: