Основные тенденции электронной коммерции в 2024 году

По прогнозам, в ближайшие несколько лет мировые продажи в сфере электронной коммерции значительно вырастут, и, по прогнозам, к 2026 году они достигнут 8,1 трлн долларов, а к 2027 году на их долю придется 20,6% всех розничных продаж в мире. В условиях ожидаемого роста розничные продавцы ищут способы не отставать от конкурентов, внедряя новые технологии и стратегии, чтобы удерживать свой бизнес на передовых позициях цифровой революции.

Персонализация с помощью искусственного интеллекта

Одной из наиболее заметных тенденций в электронной коммерции является продолжающееся развитие искусственного интеллекта (ИИ). ИИ используется многими платформами электронной коммерции для персонализации взаимодействия с клиентами, автоматизации задач и процессов, оптимизации маркетинга и предоставления круглосуточной поддержки.

● Ожидается, что искусственный интеллект будет играть ключевую роль в оказании брендам помощи в персонализации клиентского опыта и предоставлении услуг, аналогичных тем, которые клиенты получали бы при взаимодействии с реальным продавцом.

● Например, Starbucks использует искусственный интеллект для персонализации рекомендаций клиентам в режиме реального времени, используя данные, которые включают предпочтения клиентов, их активность, прошлые покупки и местоположение.

● Исследование, проведенное Google и Storyline Strategies, показало, что 72% потребителей с большей вероятностью будут лояльны к бренду, если он предлагает персонализированный подход к работе с клиентами.

Другие ключевые тенденции

Помимо влияния искусственного интеллекта, существует ряд других ключевых тенденций, в том числе:

● Многоканальное обслуживание клиентов: Эта тенденция направлена на создание для клиентов удобного процесса совершения покупок по всем каналам, включая онлайн, в магазинах и социальные сети.

● Дополненная реальность (AR) и виртуальная реальность (VR): технологии AR и VR становятся все более популярными в электронной коммерции, позволяя клиентам виртуально примерять товары и получать более полное представление о них.

● Гибкие способы оплаты: Клиенты все чаще требуют гибких способов оплаты, таких как услуги “Купи сейчас”, “оплати позже” (BNPL) и цифровые кошельки.

● Устойчивые и этичные покупки: клиенты все больше осознают экологическое и социальное воздействие своих покупок. Эта тенденция стимулирует рост устойчивых предприятий электронной коммерции.

● Компонуемая коммерция: – это подход к созданию платформ электронной коммерции с использованием модульных компонентов, позволяющий компаниям выбирать лучшие в своем классе решения для своих конкретных нужд. Этот подход обеспечивает большую гибкость и маневренность, чем традиционные монолитные платформы.

● Безголовая коммерция: Безголовая коммерция – это архитектура электронной коммерции, которая отделяет серверную среду от внешнего уровня доставки. Этот подход обеспечивает еще большую гибкость и позволяет компаниям доставлять контент на любое устройство или канал.

● Голосовая коммерция: Эта тенденция позволяет покупателям приобретать товары или заниматься коммерческой деятельностью, используя голосовые команды с помощью голосовых помощников и интеллектуальных динамиков.

● Визуальный поиск: Визуальный поиск позволяет покупателям искать товары, используя изображения вместо текста, и используется такими популярными платформами, как Google Lens и Pinterest Lens.

Идти в ногу с изменениями

Электронная коммерция постоянно развивается, и предприятия должны быть готовы адаптироваться к новым тенденциям, чтобы оставаться конкурентоспособными. Компаниям важно инвестировать в правильные технологии, получать отзывы от своих клиентов и быть в курсе последних тенденций в отрасли, чтобы гарантировать, что они предоставляют своим клиентам наилучшие возможности. /// nCa, 8 ноября 2024 г. (обобщение из нескольких источников от NotebookLM – проверено редактором)