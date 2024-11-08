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Министры стран ЦАРЭС запустили Региональный Климатический Фонд и приняли План действий по изменению климата

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Страны-члены Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) одобрили новый План действий по изменению климата (ПДИК) и запустили Фонд подготовки проектов по климату и устойчивому развитию ЦАРЭС (ФППКУР) с целью укрепления регионального сотрудничества в области устойчивости к изменению климата, низкоуглеродного роста и устойчивого развития.

Это событие произошло на 23-й Министерской конференции ЦАРЭС, проведенной 8 ноября в Астане, под председательством Казахстана. Цель встречи состояла в том, чтобы расширить взаимодействие стран-участниц Программы и международных финансовых институтов в формировании интегрированного и устойчивого развития региона Центральной Азии.

В ходе заседания министры также одобрили Среднесрочный обзор Стратегии ЦАРЭС-2030, в котором рекомендовалось активизировать региональное сотрудничество и усилить операции в направлении климатически оптимизированного развития и региональных общественных благ, помимо прочего.

«Утверждение Плана действий по изменению климата ЦАРЭС и создание Фонда подготовки проектов по климату и устойчивому развитию являются важными вехами в наших коллективных усилиях по решению проблемы изменения климата», — сказал президент Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава в ходе выступления на конференции.

«С Планом действий ЦАРЭС по изменению климата у нас есть четкая дорожная карта для создания региональных решений, которые установят глобальные ориентиры. Вместе мы можем построить устойчивую инфраструктуру, разработать системы раннего оповещения и создать более зеленое будущее, основанное на возобновляемых источниках энергии. АБР стремится возглавить эти усилия, согласовав нашу цель по финансированию мер по борьбе с изменением климата в размере не менее 100 миллиардов долларов в совокупности к 2030 году для поддержки ваших национальных приоритетов», – сказал он.

По мнению Асагавы, успех региона ЦАРЭС зависит от трех взаимосвязанных столпов: климатической устойчивости, цифровых инноваций и финансирования для достижения долгосрочных целей. «Это не просто стратегии. Это императивы для выживания и роста во взаимосвязанном мире», – подчеркнул он.

План действий по изменению климата, охватывающий период с 2025 по 2027 годы, определяет приоритетные инициативы для реализации Видения ЦАРЭС в области изменения климата. Он фокусируется на четырех основных областях для решения климатических вызовов в регионе. Он направлен на то, чтобы помочь странам лучше подготовиться и реагировать на климатические риски; усилить взаимосвязь между водными ресурсами, энергией и продовольствием; содействовать низкоуглеродному росту за счет сокращения выбросов и расширения возобновляемой энергетики; и создать климатическую платформу ЦАРЭС.

Фонд подготовки проектов по климату и устойчивому развитию ЦАРЭС поможет странам ЦАРЭС в разработке приемлемых для банковского финансирования региональных климатических проектов, согласованных с их обязательствами в рамках Парижского соглашения.

В соответствии с подписанным соглашением с АБР, Китай и Корея обеспечат в общей сложности первоначальное финансирование Фонда в размере 5 миллионов долларов США.

ЦАРЭС инвестировала в регион 51 млрд.долл.США за 20 лет

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, выступая на министерской конференции ЦАРЭС, отметил востребованность Программы для региона Центральной Азии.

За более чем 20 лет в регион инвестировано порядка $51 млрд, из них свыше $9 млрд направлены на проекты в Казахстане, заявил он.

«Мы продолжим работать в тесном сотрудничестве с международными финансовыми организациями и странами-участницами ЦАРЭС для достижения общих задач. Мы нацелены на развитие АПК с акцентом на глубокую переработку и увеличение доли переработанной продукции, активное изменение структуры экспорта и наращивание его объемов», – отметил Бектенов.

Подчеркнув заинтересованность в реализации масштабных инфраструктурных проектов, обеспечивающих транспортную связанность и энергетическую устойчивость государств Центральной Азии, премьер-министр Казахстана призвал страны региона и международные финансовые организации объединить усилия для реализации совместных проектов.

Программа ЦАРЭС является инициативой Азиатского банка развития и реализуется в партнерстве с ведущими международными финансовыми организациями. В конференции приняли участие Президент Азиатского банка развития Масацугу Асакава, директор Института ЦАРЭС Кабир Джуразода, директор по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Европейской комиссии Петерис Устубс, представители Международного валютного фонда, Всемирного банка, Исламского банка развития и других финансовых организаций, а также делегации Южной Кореи, Японии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана.///nCa, 8 ноября 2024 г. (фото – официальный веб-сайт премьер-министра Казахстана)

Несколько фото с конференции:

 

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