УВКБ ООН поздравляет Туркменистан с разрешением безгражданства – в Ашхабаде состоялась региональная конференция по безгражданству

8 ноября 2024 г. представители из 10 стран собрались в Ашхабаде на Министерской конференции, посвященной искоренению безгражданства в Центральной Азии и празднованию результатов региона в достижении этой цели.

Ашхабадская министерская конференция «Искоренение безгражданства в Центральной Азии» организована Правительством Туркменистана и УВКБ ООН, Агентством Организации Объединенных Наций по делам беженцев, с участием представителей Правительств Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, а также агентств ООН и международных организаций.

Центральная Азия занимает лидирующие позиции в мире по решению проблемы безгражданства. А Кыргызская Республика и Туркменистан являются единственными странами в мире, которые разрешили все известные случаи безгражданства.

На конференции делегация от имени Правительства Туркменистана подробно рассказала об усилиях страны по достижению этой цели и призвала других присоединиться к ним в обеспечении того, чтобы люди во всем мире имели гражданство. В частности, было отмечено, принятие Туркменистаном закона об актах гражданского состояния для обеспечения всеобщей регистрации рождений и Национального плана действий по искоренению безгражданства, а также создание подробной процедуры определения статуса лица без гражданства.

Церемония вручения паспортов оставшимся 1146 лицам без гражданства прошла 25 сентября этого года в Ашхабаде, что позволило завершить процесс разрешения всех известных случаев безгражданства в стране.

Особенностью Туркменистана является то, что страна присоединилась как к Конвенции о статусе апатридов 1954 года, так и к Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года, которые являются основными документами для предотвращения безгражданства и защиты лиц без гражданства во всем мире.

Помощник Верховного комиссара УВКБ ООН, отвечающий за аспекты правовой защиты, г-жа Рувендрини Меникдивела также поздравила Туркменистан с достижением. «Мы высоко оцениваем усилия Туркменистана по разрешению всех известных случаев безгражданства и его неизменную приверженность обеспечению того, чтобы никто не остался в стороне в процессе устойчивого развития», — сказала она. «За последнее десятилетие государства региона добились значительного прогресса, и каждый третий случай безгражданства в мире был разрешен в Центральной Азии. Предполагается, что Центральная Азия может стать первым субрегионом в мире, который разрешит все случаи безгражданства.»

Миллионам людей по всему миру отказано в гражданстве, без которого они не могут в полной мере пользоваться своими правами и участвовать в жизни общества. Поскольку только государства могут предоставлять или подтверждать гражданство, сотрудничество правительств в предотвращении и сокращении безгражданства имеет решающее значение.

Достижения государств Центральной Азии представляют собой комплекс решений для целых сообществ, которые играют большую роль для будущих поколений. Каждое следующее поколение будет получать гражданство по наследству от тех, кому оно уже было предоставлено, вместо того чтобы рождаться в статусе лица без гражданства, что улучшает интеграцию и открывает новые возможности для тысяч людей.

По состоянию на ноябрь в Центральной Азии более 30 000 человек остаются лицами без гражданства, что свидетельствует о необходимости постоянных, согласованных усилий и приверженности делу. Большинство лиц без гражданства в Центральной Азии — это бывшие граждане Советского Союза или их потомки, которые еще не приобрели или не подтвердили гражданство независимых государств.

Усилия и обязательства по борьбе с безгражданством будут продолжены в рамках Глобального альянса по искоренению безгражданства, запущенного УВКБ ООН 14 октября, основываясь на конкретных достижениях и динамике кампании #IBelong (#ЯПринадлежу).

Туркменистан проявил международное лидерство и в этом вопросе, став первой страной в Центральной Азии, присоединившейся к новому Альянсу. ///УВКБ ООН Центральная Азия, 8 ноября 2024 г. (фото – МИД Туркменистана)