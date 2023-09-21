АБР прогнозирует устойчивый рост, но и растущие риски для Азиатско-Тихоокеанского региона

Ожидается, что экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе останется устойчивым, хотя риски тоже растут, согласно отчету Азиатского банка развития (АБР).

Согласно опубликованному сегодня «Обзору развития Азии» (ADO) за сентябрь 2023 года, в этом году ожидается рост экономики развивающихся стран региона на 4,7%, что является небольшим пересмотром в сторону понижения по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,8%. Прогноз роста на следующий год сохранен на уровне 4,8%, говорится в пресс-релизе АБР.

В первой половине этого года экономический рост в регионе был оптимистичным, чему способствовал здоровый внутренний спрос и снятие ограничений в Китайской Народной Республике (КНР), даже несмотря на то, что слабые глобальные перспективы привели к снижению экспортного спроса. Восстановление туризма, устойчивый сектор услуг, здоровые денежные переводы в регион и улучшение финансовых условий – все это помогает поддерживать экономическую активность, а инфляция в большинстве стран снижается после пика, достигнутого в прошлом году.

Однако ослабление в секторе недвижимости КНР негативно влияет на региональные перспективы. Высокие глобальные процентные ставки увеличили риск финансовой нестабильности.

Спорадические перебои в поставках из-за событий в Украине, экспортных ограничений и повышенного риска засух и наводнений, вызванных Эль-Ниньо, могут вновь спровоцировать рост цен на продовольствие и поставить под угрозу продовольственную безопасность.

«Развивающиеся страны Азии продолжают активно расти, а инфляционное давление снижается», — отметил главный экономист АБР Альберт Парк. «Некоторые центральные банки в регионе начали снижать процентные ставки, что поможет стимулировать экономический рост. Тем не менее, правительствам необходимо проявлять бдительность в отношении многих рисков, с которыми сталкивается регион. Слабость рынка недвижимости в КНР остается проблемой. Экстремальные погодные явления, вызванные изменением климата и последствиями Эль-Ниньо, напоминают нам, что экономики должны работать вместе, чтобы повысить устойчивость и защитить наиболее уязвимые слои населения».

Ожидается, что инфляция в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона в этом году составит 3,6% по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,2%. Во многом это связано с низкой инфляцией в КНР, а также со стабилизацией цен на продукты питания и энергоносители. Прогноз инфляции на следующий год составляет 3,5%.

Среди субрегионов развивающейся Азии прогноз роста Юго-Восточной Азии в этом году снижен до 4,6% по сравнению с предыдущим прогнозом в 4,7% из-за снижения экспортного спроса. Прогноз для Южной Азии также снижен на 0,1 процентного пункта, до 5,4%, хотя она остается самым быстрорастущим субрегионом благодаря сильным инвестициям и потреблению. Прогноз по Восточной Азии снижен до 4,4% с 4,6%, при этом ожидается, что в КНР рост экономики составит 4,9% в этом году, что ниже 5%, прогнозировавшихся в апреле. Прогнозы роста были улучшены для Кавказа и Центральной Азии, а также для Тихоокеанского региона.

На Кавказе и в Центральной Азии экономическая активность оставалась высокой в первой половине 2023 года, чему способствовал внутренний спрос, хотя рост замедлился во всех странах, за исключением Казахстана и Таджикистана, по сравнению с первым полугодием 2022 года. Инфляция ускорилась в Казахстане, но замедлилась в остальных семи странах, поскольку цены на импорт стабилизировались, что позволило несколько смягчить денежно-кредитную политику. Прогноз по-прежнему зависит от внешних факторов, включая рост числа ключевых торговых партнеров, цены на нефть, темпы денежных переводов и частных трансфертов, а также приток туристов и мигрантов из Российской Федерации.

Ниже приводятся ключевые моменты из главы отчета, посвященной Туркменистану:

Туркменистан

Правительство сообщило о росте на 6,2% в первой половине 2023 года, что немного выше 6,0%, о которых сообщалось годом ранее.

Рост в крупной углеводородной экономике был обусловлен главным образом, как сообщается, увеличением добычи и экспорта природного газа, в то время как неуглеводородная часть экономики, выиграла от роста в строительстве, оптовой и розничной торговле, транспорте и общественном питании.

Показатели промышленности, помимо добычи углеводородов и строительства, отражают стабильный объем производства электроэнергии, химической продукции, текстиля, пищевой промышленности и других агропромышленных продуктов.

Частные фирмы, участвующие в программах импортозамещения, продолжают пользоваться существенной государственной поддержкой.

Согласно отчетам за полугодие, в стране осуществляется посев стратегических культур хлопка и пшеницы, а также большого разнообразия плодоовощных культур с целью достижения годовых производственных показателей.

Что касается спроса, то правительство сообщило о росте чистого экспорта и государственных инвестициях в промышленную и социальную инфраструктуру.

Правительство намерено сохранить сбалансированность государственного бюджета в 2023 и 2024 годах, извлекая выгоду из позитивных перспектив экспорта энергоносителей.

Рост экспорта газа в Китайскую Народную Республику в первой половине 2023 года, по оценкам, был стабильным. В целом, более высокий спрос на газ в КНР и других странах региона может привести к увеличению общего объема экспорта как в 2023, так и в 2024 годах.

Обзор развития Азии (ADO) за сентябрь 2023 года доступен здесь:

https://www.adb.org/outlook/editions/september-2023

///АБР/nCa, 20 сентября 2023 г.