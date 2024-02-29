Титаномагнетитовое месторождение Кызыл-Омпол в Кыргызстане оценивается в 300-400 млрд долларов США

nCa Report

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил 19 февраля 2024 года о том, что страна самостоятельно намерена разрабатывать месторождение Кызыл-Омпол, ресурсы которого оцениваются в сумму 300-400 миллиардов долларов США. Месторождение располагает запасами титаномагнетита в объеме 20 млн тонн.

Он выступил в городе Балыкчы, где встретился с активом и представителями местной власти Тонского района Иссык-Кульской области и Кочкорского района Нарынской области.

Президента сопровождала команда специалистов по редким драгоценным металлам и урану, которые объяснили жителям и активистам, что месторождение Кызыл-Омпол не является урановым.

Согласно сообщениям ряда СМИ в том числе 24.kg, Акчабар и АКИпресс: «на 95 процентов месторождение состоит из титаномагнетита, уран составляет всего 0,17 процента. Никакого вреда окружающей среде это не принесет, наоборот, принесет пользу за счет удаления урана. Тяжелые компоненты разделяются с помощью электричества. В Кызыл-Омполе не используются химические вещества. Химический процесс будет происходить в Канте», рассказали специалисты.

Глава государства сообщил, что до снятия моратория на разработку месторождения Кызыл-Омпол добычной участок будет исследован специалистами.

По заявлению Садыр Жапарова, 100 процентов прибыли от разработки Кызыл-Омпола пойдет в государственный бюджет.

Предыстория Кызыл-Омпольской полемики заключается в том, что весной 2019 года Кыргызстан пережил волну митингов против проекта разработки Таш-Булакского уранового месторождения в Иссык-Кульской области. Результатом многочисленных протестов стал отзыв лицензии на разработку урана. Позже в республике был принят закон, запрещающий разведку и разработку месторождений урана и тория.

Это урановое месторождение расположено на северной стороне горы Кызыл-Омпол на высоте 1640-3000 метров над уровнем моря. Геологоразведочные работы в этом районе велись в 1950-1957 годах.

Негативное отношение общественности стало результатов негативно информированного активизма, фактически популизма, препятствующего прогрессу страны.

По оценкам экспертов, доля урана в месторождении составляет всего 0,17%. Остальное – это фосфор (3%), цирконий (2%) и торий (0,22%).

Президент Кыргызстана также добавил, что «наш уран не обладает радиоактивностью».

«Он безопасен. После его использования мы должны правильно утилизировать его, чтобы избежать негативных последствий. После извлечения руд из земли наши земли будут рекультивированы. Кроме того, здесь могут быть созданы новые объекты для рекреации, как озера Кажы-Сай и Миң-Куш»,— рассказал Жапаров.

В случае если будет разрабатываться Кызыл-Омпол, добытый уран будет продаваться всем, кто изъявит желание его купить.

Однако продавать торий пока не планируется.

«Мы не будем продавать только торий, по возможности мы сохраним его для будущих поколений. И знаете почему? В будущем уран будет заменен торием. Придет время, когда 1 килограмм тория будет производить электричество, производимое 200 кг урана. Вполне возможно, что в будущих электромобилях будет использоваться не литий, а торий. Это то, к чему стремится мир. Поэтому, если мы сохраним торий, не продавая его сейчас, то следующему поколению будет легче», – сказал он. /// nCa, 29 февраля 2024 г. [на основе сообщений 24.kg и издания «Акчабар»]