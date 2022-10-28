OGT-2022: Разрабатывать гигантское месторождение Галкыныш можно 100 лет

Месторождение Галкыныш по величине запасов природного на суше занимает второе место в мире. О колоссальной углеводородной кладовой рассказала в своем докладе на международной конференции “Нефть и Газ Туркменистана 2022” заведующая лабораторией НИИ природного газа Государственного Концерна «Туркменгаз» Ирина Лурьева.

Запасы месторождения Галкыныш (включая месторождения Яшлар и Гаракель) оценивается почти в 27 трлн.кубометров газа. На месторождении пробурено и опробовано около 30 поисковых скважин, действует 47 эксплуатационных скважин.

Средний проектный дебит газа на месторождении составляет 1,5 млн.кубометров, а потенциальные возможности пласта позволяют длительное время эксплуатировать с дебитом более 2 млн.кубометров в сутки.

В настоящее время на Галкыныше завершается строительство трех новых газовых скважин, отличающихся особой сложностью конструкции. Их суточный дебит составит около 3 млн.кубометров газа. Данный проект осуществляется китайской корпорацией CNPC.

Площадь месторождения составляет более 5 000 кв.метров. Однако, как сообщила ученый, на днях стали известны результаты опробования разведочной скважины Восточный Джурджи 1. Там получен промышленный приток газа, подтверждающий простирание продуктивного горизонта в юго-восточном направлении.

В настоящее время ведется разведочное бурение на крыльях структуры и существует вероятность, что месторождение выходит за переделы существующей площади в северо-западном и юго-восточном направлении, сообщила Лурьева.

По словам представителя Института, месторождение Галкыныш уникальное и остается еще множество направлений совершенствования применяемых на месторождении технологий, имеющий большое научно-практическое значение.

К ним относятся – доразведка месторождений в процессе разработки, газодинамические исследования плотных карбонатов и рифов, технология бурения высокодебитных скважин большой глубины в условиях аномально высокого пластового давления, утилизация серы, и многие другие.

Всего предусматривается 7 этапов освоения месторождения Галкыныш. В настоящее время осваивается первый этап. Эксперты предполагают, что оно будет находится в разработке 100 лет.///nCa, 28 октября 2022 г.