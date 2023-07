Китайские компании построят в Кыргызстане два энергетических объекта стоимостью почти 4 миллиарда долларов

Китайские компании построят в Кыргызстане два энергетических объекта общей стоимостью почти 4 миллиарда долларов. Один из них – гидроэнергетический проект, а другой – солнечная электростанция.

CR20G (China Railway 20 Bureau Group) является частью обоих проектов.

Гидроэнергетический проект с китайскими инвестициями в размере от 2,4 до 3 миллиардов долларов США является крупнейшим инвестиционным соглашением в истории Кыргызстана.

Кыргызские СМИ сообщают, что Кабинет министров Кыргызстана объявил о подписании инвестиционного соглашения по строительству Казарманского гидроэлектростанционного каскада гидроэлектростанций (ГЭС). Сообщается, что соглашение было подписано на полях 7-го Международного экономического форума “Иссык-Куль 2023”, который состоялся 27 июля 2023 года.

Инвесторами и подрядчиками проекта являются PowerChina Northwest Engineering Corporation Ltd, Green Gold Energy (GGE) и CR20G (China Railway 20th Bureau Group Co Ltd).

Казарманский каскад гидроэлектростанций будет расположен недалеко от Казармана в Джалал-Абадской области. Ожидается, что он будет построен и введен в эксплуатацию на реке Нарын к 2030 году. После завершения строительства она будет состоять из 4 гидроэлектростанций: Ала-Буга, Кара-Булунг-1, Кара-Булунг-2 и Тогуз-Торо, общей установленной мощностью 1160 МВт.

Проект солнечной энергетики – это Иссык-Кульский солнечный фотоэлектрический парк мощностью 1000 МВт. Его строительство может начаться в 2024 году и завершиться в 2025 году.

Объект будет построен компанией CR20G (China Railway 20 Bureau Group), которая владеет 50% долей в проекте. Сделка была подписана во время китайско-центральноазиатского саммита в Сиане в мае этого года.

Стоимость проекта оценивается в 1,15 миллиарда долларов США, из этой суммы 750 миллионов долларов США будут инвестированы китайской стороной.

Вместе эти два проекта должны обеспечить около 35% потребностей Кыргызстана в электроэнергии.

Генеральным подрядчиком строительства является China Railway 20 Bureau Group Corp (CR20G), дочерняя компания China Railway Construction Corporation Ltd (CRCC). Она осуществляет строительство железных дорог и муниципальных общественных объектов. Компания также осуществляет другие проекты, в том числе связанные со строительством автомобильных дорог, жилищным строительством, водными ресурсами, электрификацией железных дорог и электроснабжением. Штаб-квартира CR20G находится в Сиане, Китай. /// nCa, 30 июля 2023 г.