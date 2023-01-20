Президент Туркменистана посетил газовое месторождение Галкыныш

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 19 января 2023 года совершил рабочий визит на газовое месторождение Галкыныш в Марыйской области. Это второе по величине газовое месторождение в мире с активной добычей газа, как для внутреннего потребления, так и на экспорт.

На месторождении председатель государственного концерна “Туркменгаз” Батыр Аманов доложил о работе и функционировании объектов на Галкыныше.

Было отмечено, что предпринимаются необходимые усилия для успешной реализации задач по обеспечению отечественных потребителей природным газом в полном объеме и увеличению экспортного потенциала отрасли.

Глава государства подчеркнул, что промышленному освоению газового месторождения Галкыныш придается большое значение, а его открытие укрепило статус Туркменистана в качестве энергетической державы в мире и открыло новые возможности для расширения плодотворных связей с зарубежными партнерами. /// nCa, 20 января 2023 г.