Таджикистан готов вложить 2 млрд. долларов в зеленую экономику

Отчет nCa

Таджикистан вливается в мейнстрим трансформации на зеленую экономику. Министерство экономического развития и торговли Таджикистана представило “Стратегию развития зеленой экономики на 2023-2037 годы” на форуме в Душанбе 6 декабря 2022 года.

По сообщениям таджикских и других СМИ, в реализацию данной стратегии планируется инвестировать 21,5 миллиарда сомони (ок. 2,1 миллиарда долларов США).

Министерство заявляет, что целью является осуществление регуляторных реформ, обеспечение эффективного использования природного капитала, привлечение инвестиций, внедрение современных и инновационных технологий и укрепление международного сотрудничества в области зеленой экономики.

В заявлении ведомства говорится: «Реализация целей и задач Стратегии обеспечивается в рамках средств республиканского бюджета, финансовых институтов, партнёров по развитию, частного сектора и других источников финансирования, не запрещенных законодательством Республики Таджикистан. Объём финансирования «Стратегии развития «зелёной экономики» в Республике Таджикистан на 2023-2037 годы» составляет 21586,3 млн сомони». (2,1 миллиарда долларов США).”

План действий охватывает период 2023-2025 годов.

Стратегия интегрируется с программой ООН-Таджикистан “Сотрудничество в области устойчивого развития”, охватывающей период 2023-2026 годов. С документом можно ознакомиться здесь:

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2022-06/Tajikistan_Cooperation_Framework_2023-2027_0.pdf

Реализация стратегии будет в значительной степени зависеть от инвестиционной поддержки партнеров по развитию и финансовых учреждений.

Стратегия “зеленой экономики” является частью всеобъемлющего стремления к трансформации экономики и общества, направленного на более широкую цифровизацию, интенсивную индустриализацию, применение инновационных технологий и развитие человеческого потенциала, а также обеспечение устойчивого и качественного развития национальной экономики.

«Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что важно обеспечить сохранение роста ВВП на уровне 7% в год и удвоить ВВП на душу населения в течение следующих 5 лет, учитывая демографический рост до 11 миллионов. Страна планирует создать более 870 промышленных предприятий, достичь объема промышленного производства в 95 миллиардов сомони (9,5 миллиарда долларов США) и удвоить свой экспорт», – говорится в публикации Silk Road Briefing.

Также сообщается: «По состоянию на конец 2022 года ВВП Таджикистана на душу населения (ППС) составляет 3 185 долларов США против размера ВВП около 8,6 миллиарда долларов США. Рост ВВП в настоящее время составляет 7,4%, в то время как страна приступает к реализации значительных проектов по созданию транспортной инфраструктуры для улучшения связуемости с Китаем и, в частности, со странами Центральной Азии, входящими в ЕАЭС». /// nCa, 7 декабря 2022 года [источник фото – министерство экономического развития и торговли Таджикистана (Asia-Plus)]