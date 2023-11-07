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Французская компания Orano может инвестировать до полмиллиарда долл.США в добычу и переработку урана в Узбекистане

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Французская компания Orano, мировой игрок на рынке продуктов и услуг ядерного топливного цикла, намерена инвестировать до 500 млн.долл.США в добычу и переработку урана в Узбекистане. Об этом заявил министр горной промышленности и геологии Узбекистана Бобир Исламов, передают узбекские сми.

На данный момент французская компания проводит геологоразведочные работы, и к концу текущего года планируется завершить предварительное технико-экономическое обоснование проекта.

«Однако окончательное решение будет принято на основе технико-экономического обоснования проекта. Общий объем инвестиций, как определено в соглашении, составляет до $500 млн», – отметил Исламов.

На прошлой неделе, на полях узбекско-французского бизнес-форума в Самарканде Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с председателем компании «Orano» Клодом Имовеном.

Как сообщила пресс-служба узбекского лидера, стороны поддержали инициативы по расширению сотрудничества в области геологоразведки и добычи урана.

«Orano» – крупнейший мировой производитель урана и ядерного топлива с активами в 29 миллиардов евро.

Orano работает в Узбекистане через совместную компанию Nurlikum Mining, которая была создана в декабре 2019 года. (51% акций принадлежит Orano и 49% — государственному предприятию «Навои Уран»). Компания ведет разработку проекта разведки урановых участков месторождений Северного и Южного Дженгельди в Навоийской области. Это одно из богатейших месторождений в Узбекистане

В ноябре 2022 года Orano, Государственный комитет по геологии и компания «Навои Уран» подписали трехстороннее соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое создало фундамент для эксклюзивного стратегического альянса по разработке новых урановых рудников в Узбекистане, помимо проекта Дженгельди. ///nCa, 7 ноября 2023 г.

 

 

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