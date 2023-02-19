Товарооборот между Китаем и Центральной Азией превысил 70 млрд.долл.США, а объем инвестиций приблизился к 1 млрд.долл.США

По итогам 2022 года внешнеторговый оборот КНР со странами Центральной Азии достиг 70,2 млрд долл. США, увеличившись примерно на 40 % по сравнению с 2021 годом или почти в 100 раз за 30 лет с момента установления дипломатических отношений. Объем китайских инвестиций в экономики стран Центральной Азии оценивается в 970 миллионов долл.США. Такие данные приводит национальная комиссия КНР по реформам и развитию.

Китай превратился в одного из важнейших партнеров 5 центральноазиатских стран в рамках торгово-экономического сотрудничества. По мере того, как совместное строительство “Пояса и пути” превращалось в очень популярное международное общественное благо и платформу международного сотрудничества, непрерывно углублялись контакты и сотрудничество между Китаем и пятью государствами Центральной Азии.

На завершившемся в пятницу Форуме индустриально-инвестиционного сотрудничества “Китай – Центральная Азия” многие почетные гости из центральноазиатских стран высказали мнение, что преимущество сверхкрупного китайского рынка, целостная промышленная система и передовые технологии оказали мощную поддержку сотрудничеству между КНР и государствами Центральной Азии.

Энергетическое сотрудничество является важным элементом взаимодействия между Китаем и Центральной Азией. С момента установления дипломатических отношений между Китаем и пятью странами Центральной Азии был совместно реализован ряд крупных проектов, таких как газопровод Китай-Центральная Азия, нефтепровод Китай-Казахстан и разработка газового месторождения “Галкыныш” в Туркменистане.

В 2017 году при поддержке Китая в Кыргызстане была завершена модернизация ТЭЦ Бишкека, в рамках которой совместными усилиями были реконструированы два энергоблока общей мощностью 300 МВт.

Помимо масштабных инфраструктурных проектов, продвигается и товарный экспорт-импорт. На китайский рынок поступает большое количество товаров из Центральной Азии, включая верблюжье молоко из Казахстана, мед из Кыргызстана, сухофрукты из Таджикистана, хлопок из Туркменистана и вишня из Узбекистана.

В целях дальнейшего продвижения экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества со странами ШОС и странами вдоль “Пояса и пути”. Демонстрационная зона регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС в Циндао создала комплексную платформу услуг для регионального торгово-экономического сотрудничества между Китаем и ШОС, способствуя развитию “мягкой связи” в области торгово-экономического сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии, странами ШОС и странами вдоль “Пояса и пути”.

“В Циндао находится четвертый по величине порт в мире. Мы используем наше преимущество мультимодальных перевозок по морю, суше, воздуху и железной дороге, чтобы предоставить странам Центральной Азии ориентированный на рынок доступ к морю, и эта платформа играет в этом роль “мягкой связи”, – сказал замглавы комитета по управлению Демонстрационной зоной регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС Чжан Дун.

Китай и Центральная Азия создали эффективные механизмы сотрудничества, результаты которого ощутимы в области инвестиций и торговли, производственных мощностей, науки и техники и обмена талантами.

Чжан Яо из Центра передачи технологий Китай-ШОС считает, что расширение промышленных инвестиций и сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии поможет обеим сторонам улучшить свои промышленные системы и передовые технологии.

«Обе стороны имеют огромное пространство для сотрудничества, поскольку страны Центральной Азии очень хотят сотрудничать в таких областях, как энергетика и сельское хозяйство, и многие китайские предприятия готовы предложить технологическую поддержку», — сказал Чжан Яо.

Хо Фупэн, заместитель директора Департамента промышленности Национальной комиссии по развитию и реформам, главного экономического регулятора страны, сказал, что пять стран Центральной Азии играют ключевую роль в региональных цепочках производства и поставок, а Китай стал крупнейшим участником глобальный экономический рост.

Он призвал Китай и страны ЦА приложить больше усилий для развития информационных технологий нового поколения, таких как искусственный интеллект, промышленный интернет, большие данные и интернет вещей, ускорить «умную» и «зеленую» трансформацию традиционных отраслей, расширить сотрудничество в сферах трансграничной электронной коммерции и транспорта.

В целом, резюмируя озвученные на форуме экспертные мнения и заведения официальных лиц, можно сказать, что Китай и пять стран Центральной Азии — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан — имеют широкое пространство для промышленного и инвестиционного сотрудничества, которое придаст мощный импульс качественному развитию в регионе. ///nCa, 19 февраля 2023 г. (на основе сообщений Xinhua и China Daily)