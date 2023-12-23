В Казахстане введено в эксплуатацию крупное газовое месторождение, имеющее стратегическое значение для внутреннего энергообеспечения

В пятницу, 22 декабря, в Западно-Казахстанской области Казахстана введено в промышленную эксплуатацию крупное газоконденсатное месторождение «Рожковское». Проект имеет стратегическое значение и позволит вывести социально-экономическое развитие региона на новый уровень, а также повысит энергетическую безопасность внутреннего потребления.

Разработкой месторождения занимается совместное предприятие, куда входят «КазМунайГаз» (50%), венгерская компания MOL Group (27,5%) и китайская Sinopec (22,5%).

В период до 2040 года на месторождении планируется добыть 14,2 млрд кубометров сырого газа и 7,1 млн тонн конденсата.

При максимальном уровне добыча составит около 1 млрд кубометров газа и более 500 тыс. тонн конденсата в год, производство сжиженного углеводородного газа – более 150 тыс. тонн в год. Произведенный товарный газ будет поставляться на внутренний рынок. (КазМунайГаз, 22 декабря 2023 г.)

Ожидается, что благодаря разработке месторождения «Рожковское» Национальный фонд Казахстана пополнится на 501 млрд тенг (1,09 млрд долл.США по действующему курсу), местный бюджет – на 110 млрд тенге (около 240 млн.долл.США).

На сегодняшний день в проект инвестировано $534 млн.долл.США.

Кроме того, акционеры планируют направить не менее 3,1 млрд тенге (6,7 млн.долл.США) на социально-экономическое развитие региона, а также ежегодно в рамках контрактных обязательств выделять 1% от суммы инвестиций на обучение казахстанских кадров.

«Рожковское» станет источником дополнительных объемов природного газа. Добываемое на месторождении сырье будет перерабатываться на мощностях компании “Жаикмунай”. Разработка осуществляется в партнерстве с иностранными партнерами, что уже позволило применить их опыт в подготовке и внедрении необходимых проектных решений», — сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, выступая онлайн на церемонии запуска месторождения.

Газоконденсатное месторождение было открыто в 2008 году.

Казахстан нацелен на увеличение добычи газа

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству довести объемы производства товарного газа до 30 млрд кубических метров к 2030 году.

Для реализации этих планов будут построены новые газоперерабатывающие заводы на месторождениях “Кашаган” и “Карачаганак”, а также в городе Жанаозен.

Рост экономики и потребностей населения, развивающаяся промышленность требуют не только увеличения ресурсов газа, но и мощностей по его переработке.

На церемонии Смаилов заявил о том, что в среднесрочной перспективе ожидается запуск еще нескольких газовых проектов, среди которых «Урихтау Центральный» (Актюбинская область), «Западная Прорва» (Атырауская область) и «Каламкас» (Мангистауская область).

В совокупности эти месторождения обеспечат прирост добычи в объеме свыше 2 млрд кубометров в год.

«Совместно с международными компаниями прорабатывается еще 12 перспективных геологоразведочных проектов, а также проекты доразведки действующих месторождений», — подчеркнул Премьер-Министр. ///nCa, 23 декабря 2023 г.