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Объем рынка ИИ в Китае сейчас оценивается почти в 14 млрд.долл.США, к 2026 году эта цифра достигнет примерно 27 млрд.долл.

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Согласно отчету исследовательской компании International Data Corporation (IDC), расходы на рынок искусственного интеллекта в КНР, по прогнозам, достигнут 14,75 миллиарда долларов в 2023 году, что составляет около 10% от общемирового объема, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно отчету IDC, объем рынка искусственного интеллекта (ИИ) в Китае, как ожидается, достигнет 26,44 миллиарда долларов США в 2026 году.

В отчете прогнозируется, что совокупные ежегодные темпы роста китайского рынка искусственного интеллекта превысят 20 % в период 2021-2026 годов.

Однако это всего лишь приблизительная оценка. В отсутствие информации о том, как искусственный интеллект внедряется в практику, размер рынка искусственного интеллекта в Китае может намного превышать оценки IDC. /// nCa, 11 апреля 2023 г.

 

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