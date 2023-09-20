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Американский химический гигант Air Products инвестирует 10 млрд.долларов в высокотехнологичные проекты в Узбекистане

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Американская химическая компания Air Products, базирующаяся в Пенсильвании, крупнейшая публичная компания мира по версии Forbes Global 2000, вложил 10 млрд.долл.США в высокотехнологичные проекты в Узбекистане.

Обмен соглашениями о реализации новой инвестиционной программы компании Air Products в Узбекистане состоялся во время встречи в Нью Йорке Президент Шавката Мирзиёева с председателем правления, президентом и главным исполнительным директором компании Air Products Сейфи Гасеми, сообщает пресс-служба Президента Узбекистана.

В инвестиционный портфель войдут такие проекты, как:
• Газификация угля
• Производство технических газов
• Производство водорода и аммония
• Утилизация кислых газов
• внедрение инновационных разработок в пищевой промышленности.

Эксперты Air Products также примут участие в разработке необходимой нормативно-правовой базы в сфере декарбонизации.

В настоящее время Air Products реализует в Узбекистан проекты по переработке промышленных газов на Uzbekistan GTL, производству синтез-газа, кислорода и азота, выпуску сжиженного углекислого газа на базе «Навоиазот».

За последние два года в развитие данных проектов привлечены прямые инвестиции компании на сумму свыше 1 миллиарда долларов. ///nCa, 20 сентября 2023 г.

 

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