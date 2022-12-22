Запущены в работу Ковыктинское месторождение и участок газопровода «Сила Сибири»

Теперь газ в «Силу Сибири» поступает с обоих источников — Ковыктинского и Чаяндинского месторождений.

Газопровод «Сила Сибири» введен в эксплуатацию на всей протяженности — более 3 тыс. км.

Созданы новые возможности для развития газоснабжения восточных регионов на десятилетия вперед.

Запуск объектов способствует надежному выполнению экспортных обязательств.

Сегодня состоялась торжественная церемония запуска в работу Ковыктинского газоконденсатного месторождения и участка «Ковыкта — Чаянда» магистрального газопровода «Сила Сибири».

В мероприятии в режиме телемоста приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Во время церемонии. Фото: kremlin.ru

Ковыктинское месторождение — крупнейшее по запасам газа на Востоке России. Является опорным месторождением для Иркутского центра газодобычи и, наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии, ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири».

На Ковыктинском месторождении построены первоочередные объекты обустройства на полное развитие. Прежде всего, это установка комплексной подготовки газа №2 (УКПГ-2) — высокотехнологичный комплекс площадью 800 тыс. кв. м и производительностью более 6 млрд куб. м газа в год. Сюда с эксплуатационных скважин месторождения поступают добытые углеводороды для очистки от воды, механических и других примесей, чтобы качество газа соответствовало жестким требованиям стандартов «Газпрома». Высокий уровень автоматизации на базе отечественных систем позволяет дистанционно управлять процессами добычи и обеспечивает полную безопасность.

Ковыктинское газоконденсатное месторождение После запуска еще трех УКПГ добыча газа на месторождении будет выведена на предусмотренный проектом уровень в 27 млрд куб. м в год.

Подготовленный природный газ направляется в магистральный газопровод «Сила Сибири». Для этого построен участок газопровода «Ковыкта — Чаянда» протяженностью 804 км — он связывает Ковыктинское месторождение с Чаяндинским. Для приема ковыктинского газа на Чаяндинском месторождении введен в эксплуатацию второй цех Центральной дожимной компрессорной станции, которая обеспечивает необходимое давление для дальнейшей транспортировки газа.

Ковыктинское газоконденсатное месторождение Еще одним важным продуктом Ковыктинского месторождения является газовый конденсат — ценное сырье для получения моторных топлив и производства пластмасс. На Ковыктинском месторождении создана инфраструктура для стабилизации газового конденсата, а также его отправки на промышленные предприятия. Она включает конденсатопровод протяженностью 173 км и железнодорожный терминал отгрузки в п. Окунайском с примыканием к Байкало-Амурской магистрали.

Обустройство Ковыктинского месторождения велось в сложных климатических и геологических условиях: низкие температуры, скальный и глинистый грунт, перепады высот до 400 м. Использование современных отечественных технологий и методов управления позволило выполнить строительно-монтажные работы на УКПГ-2 менее чем за два года — в рекордный для отечественной газовой отрасли срок.

В том числе, были успешно решены трудные логистические задачи по доставке оборудования на объекты, значительно удаленные от крупных населенных пунктов и железнодорожных узлов. Например, на площадку УКПГ-2 различными видами транспорта были привезены три колонны стабилизации конденсата. Каждая из них представляет собой конструкцию высотой с 12-этажный дом и весом 152 тонны.

При сооружении участка «Ковыкта — Чаянда» газопровода «Сила Сибири» построен уникальный 1,5-километровый переход под рекой Леной с самым большим перепадом высот между точками входа и выхода — 157,94 м. Данный рекорд занесен в Книгу рекордов России. Строительство перехода осуществлялось методом микротоннелирования на глубине 13 метров под рекой. Нитки газопровода (основную и резервную) диаметром 1420 мм каждая протаскивали через тоннели с помощью специально изготовленных по заказу «Газпрома» опорно-центрирующих колец. Примененные решения обеспечили сохранность местной экосистемы и археологических артефактов на пути следования газопровода.

Параллельно «Газпром» продолжает работу по расширению мощностей «Силы Сибири» на участке от Чаяндинского месторождения до Благовещенска в Амурской области на границе с Китаем. В частности, в декабре запущены в работу четыре новые компрессорные станции — «Иван Ребров», «Максим Перфильев», «Василий Поярков» и «Василий Колесников». Общее число компрессорных станций на «Силе Сибири», с учетом введенных в работу ранее, достигло восьми единиц.

Газ Ковыктинского и Чаяндинского месторождений богат ценными для газохимической промышленности компонентами, в частности этаном, пропаном, бутаном. Он также содержит значительное количество гелия, востребованного в высокотехнологичных отраслях. Поэтому производство дополнительной продукции из многокомпонентного газа предусмотрено на территории Российской Федерации. Для этого «Газпром» ведет планомерное сооружение Амурского газоперерабатывающего завода — одного из крупнейших в мире.

Алексей Миллер «На Востоке страны мы сформировали стратегически важный для России инфраструктурный комплекс из объектов добычи, транспорта и переработки. Аналогов ему в мире просто нет. Сегодня мы запустили в работу новые ключевые объекты. Это уникальное, крупнейшее в Восточной Сибири по запасам газа Ковыктинское месторождение и участок „Силы Сибири“ „Ковыкта — Чаянда“.

Теперь оба мощных центра газодобычи — Иркутский и Якутский — подают газ в „Силу Сибири“. Магистраль введена в эксплуатацию на всей протяженности — более трех тысяч километров. Это новые возможности для развития газоснабжения восточных регионов на долгие десятилетия вперед. Это надежное выполнение экспортных обязательств», — сказал Алексей Миллер.