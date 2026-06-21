Сотрудничество с Россией и Туркменистаном укрепит энергетическую безопасность на десятилетия вперед — Премьер-министр Малайзии

Стратегическое сотрудничество с Россией и Туркменистаном укрепит безопасность энергоснабжения Малайзии на десятилетия вперед, заявил премьер-министр Датук Сери Анвар Ибрагим.

Он сообщил, что президент России Владимир Путин заверил Малайзию в заключении долгосрочного соглашения на поставку нефти, газа и дизельного топлива как минимум на 20 лет.

«Этот вопрос обсуждался с российским президентом во время переговоров в Казани, которую я посетил недавно. Это отражает прочные двусторонние связи и дружбу между нашими странами», — сказал он, выступая на церемонии закладки первого камня индустриального парка Setia Fontaines в субботу.

Анвар отметил, что его недавний официальный визит в Туркменистан принес еще более значительный прогресс: страна одобрила для Малайзии новый доступ к нефтегазовому сектору.

По его словам, это событие обеспечит энергетические потребности страны в долгосрочной перспективе.

«Малайзия получила доступ к одним из крупнейших запасов газа в мире. Это означает, что наши энергетические потребности обеспечены, иншаллах, на десятилетия вперед.

Мы также можем использовать это для увеличения экспорта в страны-партнеры, особенно в Китай, Японию и Южную Корею, которые испытывают высокий спрос на энергоносители», — заявил премьер-министр.

Он добавил, что данное соглашение стало результатом хороших отношений и переговоров между Малайзией и Туркменистаном, начавшихся со времени визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Малайзию в декабре 2024 года.

Анвар также подчеркнул, что международные отношения необходимо эффективно использовать для защиты национальных интересов, обеспечения энергетической безопасности, создания рабочих мест и экономического развития граждан. ///nCa, 21 июня 2026 г. (кросс-пост из The Edge/Bernama, 20 июня 2026 г.)