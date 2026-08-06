Меняющийся облик марки «Сделано в Китае»

Чэнь Цзыци, корреспондент CGTN

Робот поджаривает хлеб на Всемирной конференции по искусственному интеллекту и Встрече высокого уровня по глобальному управлению ИИ 2026 года, 29 июля 2026 года. [Фото: VCG]

Маркировка «Сделано в Китае» уже давно знакома во всем мире. На протяжении десятилетий её чаще всего можно было увидеть на одежде, мебели и бытовой электронике — товарах, ставших частью повседневной жизни людей в самых разных уголках планеты.

Однако значение бренда «Сделано в Китае» продолжает трансформироваться. За последние несколько десятилетий промышленный ландшафт Китая сместился от повседневных потребительских товаров к «зелёным» технологиям — таким как электромобили, фотоэлектрическая продукция и литиевые батареи. А сегодня он развивает и такие перспективные направления, как робототехника, искусственный интеллект и инновационная медицина.

За этой трансформацией стоит не просто промышленная модернизация. Она отражает то, как китайские отрасли развивались параллельно с меняющимися запросами общества: от повышения уровня жизни за счёт доступных товаров для дома к стремлению к более экологичному развитию с помощью «зелёных» технологий, а теперь — к использованию интеллектуальных и медицинских инноваций, делающих жизнь более удобной, здоровой и полноценной.

Эти отрасли развиваются благодаря масштабному внедрению внутри Китая, при этом многие из инновационных разработок выходят и на мировые рынки, предлагая новые возможности потребителям по всему миру.

От улучшения качества жизни — к более чистому будущему

Первая волна китайских товаров, выходивших на зарубежные рынки — включая одежду, мебель и бытовую электронику — завоевала популярность благодаря своей доступности, растущему качеству и эффективному производству. Именно эти отрасли помогли Китаю закрепить за собой статус «мировой фабрики» и заложили основу его современной промышленной экономики.

Успех этих отраслей заключался не только в увеличении объёмов производства. По мере расширения китайских компаний и роста их производственных мощностей формировались всё более интегрированные цепочки поставок, объединяющие сырьё, комплектующие, оборудование, логистику и дистрибуцию. Впоследствии эта промышленная экосистема стала важнейшим фундаментом для развития более высокотехнологичных отраслей.

Однако стремительная индустриализация и урбанизация принесли с собой и новые вызовы. Растущий спрос на энергию и экологическое давление, включая загрязнение воздуха, подтолкнули Китай к поиску более чистого и устойчивого пути развития. Этот сдвиг ускорил рост таких отраслей, как производство автомобилей на новых источниках энергии, фотоэлектрических технологий и литиевых батарей.

Автомобили на новых источниках энергии — лишь один из примеров того, как промышленные инновации стали ответом как на экологические проблемы, так и на повседневные потребности людей. Поскольку всё больше семей стремились к удобству передвижения, электромобили предложили более чистую альтернативу традиционным машинам. По данным Международного энергетического агентства, электромобили в целом обеспечивают значительно более низкий уровень выбросов углерода на протяжении всего жизненного цикла по сравнению с обычными автомобилями, хотя точная степень сокращения зависит от таких факторов, как источники электроэнергии и условия эксплуатации.

За последнее десятилетие Китай превратился в один из крупнейших в мире рынков автомобилей на новых источниках энергии. К концу июня текущего года количество таких автомобилей в Китае достигло порядка 49 миллионов, составив более 13% от общего автопарка страны. Благодаря масштабному внедрению на внутреннем рынке китайская индустрия электромобилей сформировала зрелые технологические возможности, что позволило продуктам и технологиям, изначально созданным для внутренних потребностей, выйти на международные рынки.

Фотоэлектрические технологии представляют собой ещё одну грань «зелёной» трансформации Китая. Помимо выработки возобновляемой энергии, проекты в области солнечной энергетики открыли новые возможности развития для регионов с обилием солнечного света и обширными территориями ранее неиспользуемых земель.

К примеру, в округе Тачэн Синьцзян-Уйгурского автономного района проект фотоэлектрической станции разворачивается на площади около 2000 гектаров в пустыне Гоби. Завершение проекта намечено на июнь следующего года; по расчётам, он будет производить порядка 1,6 миллиарда киловатт-часов чистой электроэнергии ежегодно.

Польза проекта не ограничивается лишь производством энергии. Ожидается, что он создаст более 2000 рабочих мест для местных жителей, при этом параллельно со строительством ведутся работы по экологическому восстановлению территории. Рассчитывается, что эти усилия поддержат и будущие перспективы развития, включая туризм. Данный пример демонстрирует, как «зелёные» отрасли способны содействовать не только достижению экологических целей, но и повышению уровня жизни населения на местах.

От «зелёных» инноваций — к интеллектуальному образу жизни

Следующий этап промышленной трансформации Китая формируется под влиянием нового комплекса социальных изменений. В условиях старения населения и изменения структуры рабочей силы растёт спрос на технологии, способные поддерживать повседневную жизнь, повышать эффективность и обеспечивать более качественный уход.

Один из таких примеров — робототехника. Если промышленные роботы уже нашли широкое применение в производстве, то бытовые роботы и роботы-помощники по уходу за пожилыми людьми становятся новым перспективным направлением. Роботы-пылесосы превратились в один из наиболее сформировавшихся сегментов потребительского рынка в Китае, в то время как исследователи и компании изучают возможности использования роботов для помощи старшему поколению.

Для многих китайских семей — особенно так называемого «поколения сэндвич», вынужденного одновременно заботиться и о престарелых родителях, и о детях, — интеллектуальные ассистенты могли бы существенно облегчить повседневную нагрузку. Роботы по уходу за пожилыми людьми уже проходят тестирование в домах престарелых и специализированных учреждениях, где они помогают в выполнении таких задач, как мониторинг базовых показателей здоровья.

Исследователи продолжают изучать способы адаптации этих технологий для домашних условий и упрощения управления ими для пожилых пользователей.

Та же логика применима к искусственному интеллекту и инновационной медицине. ИИ всё активнее используется для повышения эффективности в таких сферах, как здравоохранение, транспорт и производство, а достижения в области биотехнологий открывают новые возможности для лечения заболеваний и улучшения показателей здоровья.

От одежды и бытовой техники, повысивших качество повседневной жизни, к электромобилям и фотоэлектрическим технологиям, поддерживающим «зелёное» будущее, а теперь — к роботам, искусственному интеллекту и медицинским инновациям, призванным сделать жизнь умнее и здоровее, — промышленная трансформация Китая неизменно следует единому вектору: разработке решений в ответ на меняющиеся потребности общества.

Продолжая развиваться и масштабироваться внутри Китая, эти инновации всё активнее становятся частью глобальной истории, открывая новые возможности для людей далеко за пределами страны. ///nCa, 6 августа 2026 г.