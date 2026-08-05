Стажировка преподавателей французского языка из Туркменистана в Ницце: укрепление академического и культурного сотрудничества

В период с 19 июля по 1 августа 2026 года четыре преподавателя французского языка из Туркменистана прошли педагогическую стажировку в Ницце, которая состоялась в рамках программы Fonds Équipe France Министерства Европы и иностранных дел Франции и при координации Французского института в Туркменистане. Организатором выступила образовательная площадка Francophonia.

Участниками стажировки стали: один преподаватель Туркменского государственного университета имени Махтумкули и три преподавателя Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади. Программа стажировки стала продолжением успешного проекта, реализованного летом 2025 года, когда обучение в Ницце прошли ещё четыре преподавателя из Туркменистана. Инициатива отражает приверженность Франции поддержке развития преподавания французского языка в системе высшего образования Туркменистана.

В течение двух недель участники стажировки прошли интенсивный курс, объединивший теоретические занятия и практические семинары по методике преподавания французского языка как иностранного. Преподаватели познакомились с современными педагогическими инструментами и инновационными образовательными подходами, что позволит им расширить профессиональный инструментарий. Особое внимание в программе было уделено практико-ориентированным форматам: в частности, были проведены три занятия под открытым небом, посвящённые истории и культурному наследию Ниццы. Такой подход дал возможность участникам на практике изучить оригинальные образовательные методики. Кроме того, в рамках стажировки состоялись межкультурные вечера, которые способствовали обмену опытом с педагогами из разных стран и укреплению профессиональных и культурных связей.

Ключевой целью стажировки является не только повышение квалификации преподавателей, но и развитие преподавания французского языка в высших учебных заведениях Туркменистана. Полное погружение в языковую и культурную среду позволило участникам глубже познакомиться с французской культурой. Приобретённый опыт преподаватели смогут передать своим студентам, формируя у них современное и живое представление о французском языке и культуре. ///Французский Институт в Туркменистане