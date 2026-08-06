Переговоры в «Авазе»: Президент Туркменистана встретился с вице-президентом Швейцарии, Действующим Председателем ОБСЕ

5 августа в Национальной туристической зоне Аваза Президент Сердар Бердымухамедов принял вице-президента Швейцарии, председательствующей в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), главу Федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассиса. Об этом сообщает Государственное информационное агентство TDH.

В ходе встречи Кассис подчеркнул огромный интерес ОБСЕ к наращиванию сотрудничества с Туркменистаном. Глава МИД Швейцарии высоко оценил инициативы Туркменистана по расширению международного партнёрства на принципах миролюбия.

В свою очередь, Президент Сердар Бердымухамедов, отметив нынешнюю конструктивную динамику взаимодействия страны и ОБСЕ, подчеркнул регулярный характер мер, реализуемых на основе программ сотрудничества, которые ежегодно разрабатываются Правительством Туркменистана совместно с Центром ОБСЕ в Ашхабаде.

Вместе с тем Президент особо отметил придаваемое на государственном уровне значение обеспечению прав человека и принципов демократии в Туркменистане и заявил о целесообразности дальнейшего партнёрства в этой области.

«Мы располагаем благоприятными предпосылками для наращивания сотрудничества по таким направлениям деятельности, как обеспечение безопасных и надёжных поставок энергоресурсов на мировые рынки, создание условий для устойчивого экономического роста, применение в полной мере потенциала в сфере транспорта, охрана окружающей среды и рациональное использование водных ресурсов», – заявил Бердымухамедов.

Глава государства подтвердил готовность Туркменистана расширять взаимодействие с ОБСЕ во имя дальнейшего обеспечения мира и устойчивого развития на планете.

Наряду с этим Туркменистан заинтересован в последовательном развитии двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В данном контексте выражалась готовность Туркменистана рассмотреть конкретные предложения швейцарской стороны.

Пользуясь случаем, глава государства ещё раз поздравил Иньяцио Кассиса и швейцарский народ с недавно отмеченным Национальным днём Швейцарии.

Действующий председатель ОБСЕ подчеркнул образцовость для всего мира проводимой Туркменистаном внешней политики, а также подтвердил придаваемое Швейцарией огромное значение последовательному развитию межгосударственного сотрудничества.///nCa, 6 августа 2026 г.