Министр иностранных дел Туркменистана встретился с действующим председателем ОБСЕ

5 августа 2026 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл встречу с Вице-президентом Швейцарской Конфедерации, главой Федерального департамента иностранных дел и действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Иньяцио Кассисом.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы деятельности ОБСЕ, дальнейшее развитие сотрудничества между Туркменистаном и Организацией, а также укрепление взаимодействия между Туркменистаном и Швейцарской Конфедерацией.

Было отмечено, что партнерство Туркменистана с ОБСЕ носит системный и практико-ориентированный характер и осуществляется в рамках ежегодного Плана проектов Центра ОБСЕ в Ашхабаде, охватывающего все три измерения деятельности Организации.

Стороны подчеркнули важность продолжения практики проведения в Ашхабаде региональных мероприятий высокого уровня с участием руководства ОБСЕ, а также положительно оценили результаты ранее проведённых совместных мероприятий. Также состоялся обмен мнениями по вопросам подготовки ряда совместных мероприятий, запланированных к проведению в Ашхабаде в ближайшее время, направленных на развитие регионального сотрудничества и обмен передовым опытом.

Отдельное внимание было уделено перспективам дальнейшего развития сотрудничества с Центром ОБСЕ в Ашхабаде.

В завершение встречи туркменская сторона подтвердила готовность к дальнейшему тесному и конструктивному взаимодействию со Швейцарским председательством в ОБСЕ, Секретариатом Организации, её институтами и Центром ОБСЕ в Ашхабаде. ///МИД Туркменистана, 5 августа 2026 г.