Старейший саксаул Туркменистана: «Сазак-пальван» пережил целое столетие в Каракумах

В сердце восточных Каракумов, на территории Репетекского биосферного заповедника, растёт дерево, ставшее настоящей природной легендой Туркменистана. Чёрный саксаул, известный как «Сазак-пальван», уже более ста лет противостоит экстремальному климату пустыни, где летом температура превышает +50°C, а зимой возможны сильные морозы.

Саксаул считается главным древесным видом пустынной зоны. Именно он закрепляет пески, препятствует эрозии и формирует экосистемы Каракумов. Однако «Сазак-пальван» выделяется даже среди этих исключительно выносливых растений.

По данным специалистов, старейший саксаул Туркменистана рос здесь ещё до создания Репетекской песчано-пустынной научной станции, основанной в 1912 году. Позднее, в 1927 году, территория получила статус государственного заповедника. Документально дерево впервые упоминается в 1918 году, поэтому его возраст уже значительно превышает сто лет. Для сравнения: обычная продолжительность жизни чёрного саксаула составляет около 70 лет, а белый саксаул живёт ещё меньше.

Сегодня окружность ствола «Сазак-пальвана» достигает 2,85 метра, а высота превышает четыре метра. Отсюда и прозвище – «пальван», что в переводе с туркменского означает «силач», «богатырь».

Со временем мощные ветви раскололи ствол, образовав естественные полости. Тяжёлые древесные рукава уже опираются на специальные подпорки, установленные сотрудниками заповедника.

Это ботаническое сокровище находится под постоянным наблюдением специалистов. Его территория ограждена, а состояние регулярно контролируется научными сотрудниками Репетекского биосферного заповедника.

За более чем столетнюю историю Сазак-пальван стало своеобразным символом Репетека. Его видели поколения исследователей пустынь, среди которых выдающиеся географы, минерологи, геоморфологи: Василий Докучаев, Владимир Обручев, Николай Вавилов, Александр Ферсман, Борис Федорович, академик Александр Бабаев и бессменный директор заповедника (с 1964 по 1997 годы) Сергей Вейисов.

«Сазак-пальван» также запечатлен в кадрах документальных фильмов, снятых в этих местах английским путешественником и писателем Дж.Дарреллом, российским биологом Николаем Дроздовым.

Феномен долголетия дерева остаётся загадкой для ученых. Почему «Сазак-пальван» перешагнул вековой рубеж — это явление, которое до сих пор исследуют экологи. То ли дело в генетической силе самого дерева, то ли в заботливом уходе сотрудников заповедника.

Несмотря на преклонный возраст, «Сазак-пальван» продолжает плодоносить. Осенью и зимой 2023–2025 годов дерево сформировало семена. Экологи их собирают, проращивают и распространяют – от генетически сильного предка формируется подобный же прирост.

В следующем году Репетекский биосферный заповедник отметит сразу две знаменательные даты — 115 лет со дня начала научных исследований в Восточных Каракумах и 100-летие со дня создания заповедника. Старейший саксаул Туркменистана остаётся живым символом этой истории, соединяя прошлое, настоящее и будущее пустыни. ///nCa, 5 августа 2026 (на основе статьи ««Сазак-пальван» в Репетеке», опубликованной в газете «Нейтральный Туркменистан» 5 августа 2026 г.)