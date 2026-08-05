Действующий председатель ОБСЕ отметил роль Центра ОБСЕ в Ашхабаде

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, прибыв в Ашхабад, посетил Центр ОБСЕ, где встретился с его сотрудниками и поблагодарил их за работу.

Об этом глава швейцарской дипломатии сообщил на своей странице в социальной сети X.

По словам Кассиса, именно деятельность на местах является одной из главных сильных сторон ОБСЕ.

Он напомнил, что с 1999 года Центр ОБСЕ в Ашхабаде оказывает поддержку Туркменистану по широкому кругу направлений, включая контроль над вооружениями, укрепление безопасности границ, развитие экономического и экологического сотрудничества, а также содействие продвижению прав человека и принципов эффективного государственного управления.

«Сила ОБСЕ заключается в её работе на местах», — подчеркнул Иньяцио Кассис, отметив важный вклад сотрудников Центра в реализацию мандата организации в Туркменистане.

Визит действующего председателя ОБСЕ в Ашхабад проходит в рамках его поездки по странам региона. До прибытия в Ашхабад, Кассис посетил Азербайджан. Осенью он направится с визитами в Грузию и Армению. ///nCa, 5 августа 2026 г.