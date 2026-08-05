Главный вектор — здоровье семьи: В Туркменистане реализуется программа «Здоровая мать – здоровый ребёнок – здоровое будущее»

В июне этого года в Туркменистане утверждена новая Национальная программа «Здоровая мать – здоровый ребёнок – здоровое будущее» на 2026–2030 годы и План мероприятий по её реализации. Стратегия, основанная на ключевом принципе «здоровый ребёнок рождается от здоровой матери», призвана вывести систему охраны репродуктивного здоровья, педиатрической помощи и социальной поддержки семей на качественно новый уровень.

Реализация новой пятилетней программы полностью соотносится с Целями устойчивого развития ООН (ЦУР) и Глобальной стратегией ВОЗ по охране здоровья женщин, детей и подростков.

Программа рассчитана на два последовательных этапа:

Первый этап (2026–2028 гг.): В этот период будут осуществляться меры, предусмотренные Планом действий. Созданная межведомственная координационная комиссия будет проводить систематический мониторинг реализации Национальной программы и даст промежуточную оценку её выполнения.

Второй этап (2029–2030 гг.): плановое достижение целевых показателей, финальная оценка эффективности и подведение итогов.

Одним из центральных направлений программы выступает совершенствование система подготовки специалистов. В предстоящий пятилетний период ситуация с обеспечением системы охраны здоровья матери и ребёнка будет проанализирована. С целью улучшения подготовки кадров с учётом внедряе­мых в эту сферу современных технологий планируется пересмотреть и скорректировать учебные планы и обучающие программы в высших и средних профессиональных учебных заведениях, где, как ожидается, будут открыты новые специальности и увеличено число принимаемых студентов.

Программа делает выраженный акцент на предупреждении заболеваний и ранней диагностике:

Профилактика: в стране продолжается реализация долгосрочных программ по обогащению муки железом и фолиевой кислотой, йодированию соли, поддержке грудного вскармливания (со статусом «Больница, доброжелательная к ребёнку») и реализации Стратегии по витамину D (2023–2028 гг.). Государство сохраняет 100% финансирование закупок высококачественных вакцин, сертифицированных ВОЗ. Национальный календарь охватывает защиту от 14 инфекций, что уже позволило Туркменистану полностью ликвидировать такие опасные заболевания, как полиомиелит, корь, краснуха и малярия. Согласно программе, будет усилена работа по разъяснению, консультированию и информированию родителей и педагогов по вопросам профилактики детских болезней.

Диагностика: В рамках новой пятилетней программы продолжится изучение репродуктивного здоровья, проблем женского и мужского бесплодия, будет проводиться скрининг женщин и детей для профилактики и раннего выявления врождённых и приобретённых заболеваний. Также продолжится изучение состояния здоровья различных групп населения, включая малообес­печенные семьи, людей с инвалидностью, детей и семьи, нуждающиеся в социальной защите, а также семьи с детьми с нарушениями развития.

Бесплатные медицинские услуги: в рамках программы планируется расширить спектр бесплатной медицинской помощи и медицинских услуг, предоставляемых матерям и детям.

Деторождение: На государственном уровне будут приняты эффективные меры по поощрению деторождения в малодетных семьях.

Существенную роль в поддержке детей, нуждающихся в оперативном лечении и реабилитации, продолжает играть Благотворительный фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова, регулярно выделяющий средства на сложные операции и медицинское оборудование.

Для формирования у подрастающего поколения привычек здорового образа жизни в регионах создаются специальные молодёжные центры, а также проводятся широкие информационные кампании с участием СМИ и общественных организаций.

Принятие программы «Здоровая мать – здоровый ребёнок – здоровое будущее» подтверждает, что охрана здоровья населения и забота о будущих поколениях остаются безусловным государственным приоритетом Туркменистана. ///nCa, 5 августа 2026 г. (на основе комментария TDH)