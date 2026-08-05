ВОЗ призывает к готовности: аномальная жара создает нагрузку на здравоохранение и ресурсы

Экстремальная жара перестала быть редким явлением в Туркменистане. Волны жары происходят всё чаще и длятся дольше, создавая всё более серьёзные риски для здоровья людей и усиливая нагрузку на системы здравоохранения и водные ресурсы, а также угрожая благополучию населения.

Д-р Ханс Анри П. Клюге, Региональный директор ВОЗ по Европе и Центральной Азии, предупредил, что последствия экстремальной жары для здоровья не ограничиваются тепловым ударом. Она может обострять заболевания сердца, лёгких и почек, негативно влиять на психическое здоровье и повышать риски во время беременности. Особенно уязвимы пожилые люди, дети, люди с хроническими заболеваниями и те, кто работает на открытом воздухе.

Он подчеркнул, что мы можем спасти немало жизней, если заблаговременно разработаем и задействуем планы действий, укрепим системы раннего предупреждения, обеспечим готовность медицинских учреждений и работников здравоохранения, защитим людей, работающих на открытом воздухе, и организуем помощь тем, кто живёт один. Как показывают данные, эффективные планы действий могут снизить избыточную смертность во время жары примерно на 25%.

Д-р Клюге также призвал каждого соблюдать простые меры предосторожности: пить достаточно воды, избегать интенсивной физической нагрузки в самые жаркие часы, по возможности сохранять прохладу в помещениях, следовать рекомендациям местных органов здравоохранения и узнавать, всё ли в порядке у родственников, соседей и других людей, которым может потребоваться помощь.

Следующая волна жары не должна застать нас врасплох. Подготовка до наступления жары помогает защитить здоровье и спасти жизни. ///nCa, 5 августа 2026 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)