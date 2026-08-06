Национальный круглый стол в Ашхабаде: как Туркменистан укрепляет систему поддержки грудного вскармливания

Эльвира Кадырова

В Ашхабаде прошел Национальный круглый стол высокого уровня «Укрепление систем поддержки исключительно грудного вскармливания», организованный Представительством ЮНИСЕФ в Туркменистане совместно с Благотворительным фондом по оказанию помощи детям, нуждающимся в опеке имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Встреча, модератором которой выступила Сяоцзюнь Грейс Ван, Постоянный координатор ООН в Туркменистане, объединила представителей профильных ведомств Туркменистана и международных организаций для обсуждения ключевых мер по защите и продвижению здорового развития детей в стране.

Открывая мероприятие, глава Представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане Джалпа Ратна подчеркнула, что обеспечение исключительно грудного вскармливания в первые шесть месяцев жизни ребенка — это одна из наилучших инвестиций в его будущее. «Даже при поддержке любящей семьи, наличии достоверной информации и качественной медицинской помощи молодые матери сталкиваются с моментами неуверенности, усталости и сомнений в себе. Им необходимы поддержка, профессиональные советы и, пожалуй, самое главное — благоприятная среда, которая помогает, а не затрудняет их выбор кормить грудью», – сказала она.

Вице-президент Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева акцентировала внимание на том, что грудное молоко является уникальным и идеальным источником питания, полностью закрывающим потребности младенца в питательных веществах и иммунной защите. «Ребенок, находящийся на грудном вскармливании, находится в более тесной физической и эмоциональной связи с матерью. Слыша биение ее сердца и ощущая тепло ее рук, малыш развивается в благоприятной психологической атмосфере», – подчеркнула Атабаева.

Со своей стороны, заместитель министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Азат Овезов подтвердил системный подход ведомства, которое не только координирует совершенствование национальной законодательной базы в этой сфере, но и осуществляет постоянный мониторинг соблюдения стандартов в медучреждениях.

В свою очередь, Председатель Союза женщин Туркменистана Огульдженнет Бердилиева сделала упор на важности масштабной просветительской работы с молодыми семьями и родителями, которую организация ведет в тесном партнерстве с ЮНИСЕФ и Минздравом для популяризации грудного вскармливания как фундамента детского здоровья.

Реальность и цифры: где мы находимся, с какими барьерами сталкиваются матери. Как их преодолеть?

Спикеры круглого стола детально охарактеризовали ситуацию в области грудного вскармливания в Туркменистане. Резюмируя прозвучавшую информацию, можно сказать, что в сочетании с прочной государственной поддержкой и значительными достижениями, в области грудного вскармливания наблюдаются также тенденции к снижению показателей.

Согласно данным кластерного обследования (MICS), показатель исключительно грудного вскармливания до 6 месяцев жизни ребенка снизился с более чем 60% в 2019 году до примерно 35,5% в 2024 году. Наряду с этим зафиксирована позитивная динамика в раннем начале кормления (в первые 2–3 часа после родов) — этот показатель вырос на 17% и составил 84,7% в 2024 году. Это означает, что большинство матерей начинают кормить грудью, но не могут поддерживать этот процесс исключительно до 6 месяцев.

Снижение уровня ИГВ в три раза чаще отмечается в семьях с высоким доходом.

Несмотря на падение ИГВ, сохраняется высокая продолжительность кормления детей в возрасте 12–23 месяцев (от 20% до 58%), что говорит о наличии потенциала для развития этой практики.

Вместе с тем, по данным кластерного обследования, по многим показателям в Туркменистане уровень исключительно грудного вскармливания — самый высокий во всем Европейском регионе и Центральной Азии — и составил 57%.

Во время сессий круглого стола много говорилось о причинах, вынуждающих матерей прекращать ИГВ. В их числе:

Психологические причины: Неуверенность в достаточности собственного молока (отмечается в 50% случаев) и послеродовая усталость или депрессия.

Неуверенность в достаточности собственного молока (отмечается в 50% случаев) и послеродовая усталость или депрессия. Влияние окружения: Противоречивые советы членов семьи и недостаточное желание родственников помогать матери в быту.

Противоречивые советы членов семьи и недостаточное желание родственников помогать матери в быту. Системные проблемы: Высокая нагрузка на медработников, мешающая качественному индивидуальному консультированию, а также нехватка условий в общественных местах и на рабочих местах.

Высокая нагрузка на медработников, мешающая качественному индивидуальному консультированию, а также нехватка условий в общественных местах и на рабочих местах. Маркетинг заменителей грудного молока: Активный маркетинг заменителей грудного молока и ошибочное мнение о том, что молочные смеси являются равноценной заменой грудному молоку.

Параллельно с тем, что профильные ведомства Туркменистана признают наличие вызовов и тщательно мониторят статистику, в стране выстраивается комплексный подход к охране материнства и детства.

Это находит свое отражение в целой системе мер, объединяющей совершенствование нормативно-правовой базы, развитие инфраструктуры здравоохранения и работу на уровне местного сообщества. Все эти направления также были освещены во время круглого стола.

Законодательной основой этой деятельности выступает Закон Туркменистана «О содействии и поддержке грудного вскармливания». В настоящее время ведется работа над его обновленным проектом, а также обсуждается внедрение национального кодекса по маркетингу заменителей грудного молока.

Ключевую роль в практическом воплощении госполитики играет модернизация медицинских учреждений. На сегодняшний день 95% родовспомогательных стационаров страны (66 больниц) прошли сертификацию как «Больница доброжелательного отношения к ребенку».

В рамках расширения этой инициативы планируется внедрение аналога для первичного звена — статуса «Дом здоровья доброжелательного отношения к ребенку».

Особое внимание уделяется регулярному повышению квалификации врачей и медсестер, проходящих обучение современным методикам консультирования и сопровождения матерей на всех этапах — от беременности до послеродового периода. В рамках национальной кампании по поддержке исключительно грудного вскармливания (инициированной Минздравом, Благотворительным фондом имени Гурбангулы Бердымухамедова и ЮНИСЕФ) уже обучено 79 специалистов (медработников и общественных консультантов) по вопросам лактации.

Во время круглого стола вице-президент Благотворительного Фонда им. Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева озвучила инициативу по созданию сети консультантов на уровне местных сообществ силами самих матерей. Они могут проходить подготовку у старших медсестер или квалифицированных консультантов по лактации. В какой-то степени это, возможно, уже применяется на практике, но данный механизм можно превратить в полноценную систему, которая охватит каждый уголок страны.

Не менее важным направлением названо взаимодействие с бизнес-сообществом. Планируемая разъяснительная работа с работодателями нацелена на создание на местах комфортных условий для кормящих сотрудников — от обустройства специальных комнат до предоставления предусмотренных перерывов.

Информационная кампания: первые достижения

На одной из сессий специалист по социальным и поведенческим изменениям в Представительстве ЮНИСЕФ Нязик Авлякулова поделилась итогами совместной информационной кампании по продвижению грудного вскармливания в Туркменистане. За три месяца до Всемирной недели грудного вскармливания ее развернули ЮНИСЕФ совместно с Министерством здравоохранения, Благотворительным фондом имени Гурбангулы Бердымухамедова и Союзом женщин.

Помимо непосредственной цели, кампания также была рассчитана на противодействие дезинформации, касающейся ИГВ.

Только в первую неделю акции более 15 000 зрителей просмотрели шесть тематических видеороликов, в том числе обращение Огулджахан Атабаевой, распространенные через социальные сети, а также национальное телевидение.

Охваченная аудитория – молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, то есть в активном возрасте деторождения.

Более 53% просмотров пришлось на пользователей, которые ранее не интересовались темой грудного вскармливания или деятельностью ЮНИСЕФ, что позволило донести информацию до новой аудитории.

Успех кампании во многом был обеспечен использованием историй настоящих женщин, чей личный опыт вызвал живой отклик у аудитории.

По итогам, ЮНИСЕФ предлагает дальнейшие шаги для закрепления полученных результатов:

Продолжать информационно-просветительскую работу, потому что мифы не заканчиваются, дезинформация не заканчивается, а общество всегда испытывает потребность в информации.

Укреплять потенциал медработников именно по консультированию, то есть межличностной коммуникации и консультациям.

Расширять сотрудничество со средствами массовой информации, искать новых партнеров и новые платформы.

Вовлекать бизнес-сообщество и предприятия для того, чтобы продвигать эту тему и создавать условия для вскармливания детей грудным молоком для матерей, которые работают.

Продолжать совместную работу по защите и продвижению грудного вскармливания — как исключительно до 6 месяцев, так и до 2 лет.

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В качестве заключения, как автор статьи, так и исходя из личного опыта, хочу отметить, что успешное грудное вскармливание — это огромная ответственность женщины, но для того, чтобы справиться с этой важной жизненной функцией необходимы слаженные действия и поддержка всего ближнего окружения мамы – от семьи до работодателя. Да, защита здоровья матери и ребенка начинается с правовой базы, но поддерживается конкретными шагами каждый день — добрым советом бабушки, своевременной консультацией семейного врача, созданной возможностью на рабочем месте для продолжения кормления после декрета.

В целом, эксперты подчеркивают, что хотя в Туркменистане создана «прочная основа» для защиты материнства, текущая ситуация требует усиления коллективных усилий для создания благоприятной среды вокруг матери. Министерства, государственные учреждения, медицинские работники, представители бизнеса, гражданского общества, местные сообщества и партнеры по развитию — все они должны внести свой вклад в создание условий, при которых каждая мать сможет принимать осознанные решения и получать необходимую поддержку.

Выработанные по итогам встречи рекомендации дают четкий ориентир: продолжая честный диалог с обществом, Туркменистан закладывает прочный фундамент под здоровье и благополучие будущих поколений. ///nCa, 6 августа 2026 г.

Несколько фото с мероприятия: