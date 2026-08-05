Туркменская делегация ознакомилась с ходом подготовки к Чемпионату мира по конному спорту и красоте ахалтекинских коней в Кроненберге

В рамках рабочего визита в Нидерланды туркменская делегация во главе с заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Тангрыгулы Атахаллиевым посетила конноспортивный центр Peelbergen в Кроненберге и осмотрела площадки и инфраструктуру для предстоящего международного мероприятия — Чемпионата мира по конному спорту и красоте ахалтекинских коней.

В ходе визита делегация встретилась с руководством центра и местными экспертами в области коневодства. Стороны подробно обсудили организационные, технические и протокольные вопросы, сообщает Посольство Туркменистана в Бельгии.

Делегация осмотрела крытые и открытые арены, тренировочные зоны и другие объекты, где пройдут спортивные, культурные и выставочные мероприятия программы. Особое внимание было уделено практической координации различных процессов, условиям размещения участников и лошадей, техническому обеспечению, мерам безопасности и общему оформлению площадки.

Туркменская делегация также ознакомилась с программой подготовки туркменских специалистов, проходящих в настоящее время обучение конкуру в центре Peelbergen. Члены делегации наблюдали за тренировочным процессом и обсудили возможности продолжения профессионального обмена и сотрудничества между туркменскими и нидерландскими коннозаводчиками и конниками.

Кроме того, делегация осмотрела площадки, отведенные под выставку туркменской продукции, а также стенды международных компаний и ведущих брендов, работающих в сфере конного спорта, коневодства, экипировки и сопутствующих технологий.

Было подчеркнуто, что предстоящее событие будет носить комплексный характер, объединяя конный спорт, культуру, выставочную экспозицию и деловое взаимодействие. Наряду с конными выступлениями и соревнованиями, программа продемонстрирует богатое культурное наследие Туркменистана, национальные традиции, ремесла и современные достижения.

Стороны рассмотрели ключевые аспекты подготовки, чтобы гарантировать проведение мероприятия на высочайшем международном уровне. Было отмечено, что масштабное международное событие такого формата организуется Туркменистаном за рубежом впервые, что придает ему особую историческую и культурную значимость.

Делегация выразила уверенность, что предстоящая программа в Peelbergen станет важной международной платформой для популяризации уникального наследия ахалтекинской породы, укрепления культурных связей и расширения сотрудничества в области конного спорта между Туркменистаном, Нидерландами и международными партнерами./// nCa, 5 августа 2026 г.