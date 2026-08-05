Открыт прием заявок на стипендии правительственной программы Великобритании Chevening

Прием заявок на престижные стипендии Chevening для обучения в Великобритании открыт с 4 августа по 6 октября 2026 г. Программа предлагает полностью финансируемое обучение в магистратуре британских университетов для кандидатов, готовых присоединиться к международной сети будущих лидеров.

Стипендиаты получают знания мирового уровня, полезные связи в Великобритании и общие ценности для решения глобальных проблем и содействия устойчивому развитию как в своих странах, так и во всем мире.

Уже более 40 лет программа Chevening привлекает сотни тысяч заявок со всего света. Успешные кандидаты — это люди, разделяющие наше видение построения более устойчивого и процветающего будущего, способные наглядно продемонстрировать выдающиеся лидерские качества, влияние и навыки нетворкинга на убедительных практических примерах.

Эмма Хеннесси, руководитель стипендиального отдела Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO), отметила: «Chevening ищет исключительных людей, готовых к сотрудничеству с Великобританией ради формирования более устойчивого и благополучного будущего. Мы стремимся сформировать многогранный и инклюзивный состав будущих мировых лидеров, поэтому особенно рады заявкам от представителей недостаточно представленных групп. Наших стипендиатов выбирают не только за их достижения, но и за лидерский потенциал, умение выстраивать значимые связи и стремление приносить долгосрочную пользу своим сообществам и миру в целом.

Открывая доступ к британскому образованию, профессиональным сетям и опыту, Chevening дает будущим лидерам инструменты и контакты, необходимые для совместного ответа на общие международные вызовы.

Я призываю каждого, кто думает о подаче заявки, внимательно поразмыслить над миссией Chevening и подумать, как ваш личный опыт и амбиции сопоставляются с целями нашего глобального сообщества».

Потенциальные кандидаты могут подать заявку на сайте: chevening.org/apply.

Перед подачей документов кандидатам настоятельно рекомендуется ознакомиться с концепцией программы и материалами на chevening.org/vision, чтобы оценить свою готовность представить конкурентоспособную заявку.

С момента запуска программы в 1983 году более 60 000 специалистов совершили карьерный рывок благодаря Chevening, что подтверждает стремление Великобритании поддерживать лидеров завтрашнего дня. /// Посольство Великобритании в Ашхабаде