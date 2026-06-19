ЮНИСЕФ и Правительство Туркменистана продвигают диалог по вопросам государственного финансирования, ориентированного на детей

Ашхабад, 19 июня 2026 г. – ЮНИСЕФ и Правительство Туркменистана провели серию консультаций, направленных на укрепление использования данных государственного финансирования для более эффективного планирования, мониторинга и повышения качества инвестиций в интересах детей. Консультации прошли в рамках миссии г-на Улугбека Олимова, советника по финансированию социального сектора из Глобального центра передового опыта ЮНИСЕФ.

В рамках миссии состоялись встречи с руководителями и техническими специалистами Министерств финансов и экономики, труда и социальной защиты населения, образования, здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, а также двухдневный технический семинар с участием представителей отраслевых министерств социального сектора.

В ходе обсуждений рассматривалось, каким образом существующие бюджетные классификации, системы отчетности и данные о государственных расходах могут быть использованы для более глубокого понимания инвестиций в ключевые для благополучия детей направления, включая раннее развитие, дошкольное образование, социальную защиту и первичную медико-санитарную помощь. Партнёры также обсудили возможные пилотные направления для анализа социальных расходов и пути укрепления межведомственного взаимодействия.

Отраслевые консультации позволили определить практические направления для дальнейшего анализа. В сфере образования обсуждались расходы, связанные с дошкольным образованием и программами подготовки к школе. В сфере здравоохранения первичная медико-санитарная помощь рассматривалась как потенциальное пилотное направление для оптимизации расходов. В области социальной защиты внимание было уделено вопросам планирования, анализа расходов и расширения социальных услуг. Совместно с Министерством финансов и экономики обсуждались вопросы бюджетной классификации, практики отчетности и возможности совершенствования отслеживания государственных инвестиций в интересах детей.

Двухдневный технический семинар представил практические подходы к бюджетированию, ориентированному на нужды детей, а также анализу социальных расходов. Участники рассмотрели доступные источники данных, сопоставили категории расходов, обсудили возможные пилотные сектора и изучили механизмы координации для поддержки принятия решений в области государственных финансов на основе данных.

Миссия завершилась встречей в Министерстве финансов и экономики с участием Заместителя Министра финансов и экономики, в ходе которой были обсуждены дальнейшие шаги по продолжению технического сотрудничества. Встреча подтвердила приверженность ЮНИСЕФ и Правительства Туркменистана использованию данных и доказательной базы для принятия решений в сфере государственных финансов. «По мере продвижения Туркменистана к достижению Целей устойчивого развития и подготовки Добровольного национального обзора для представления в 2027 году, данный процесс предоставляет важную возможность изыскать резервы для улучшения методических подходов к совершенствованию государственного финансирования, ориентированного на конечный результат», — отметил Г-н. Перхат Ягшиев Заместитель Министра финансов и экономики в ходе встречи.

ЮНИСЕФ продолжит поддерживать национальные усилия по укреплению систем государственного финансирования, ориентированных на детей, включая развитие практических инструментов, проведение технического диалога и наращивание потенциала, с целью улучшения результатов для детей и семей по всей стране. /// nCa, 19 июня 2026 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)