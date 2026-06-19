Взаимодействие между Туркменистаном и Филиппинами открывает более широкие возможности для диалога «Центральная Азия – АСЕАН»

Комментарий nCa

Недавняя встреча в Маниле между Послом Туркменистана на Филиппинах Атадурды Байрамовым и исполняющим обязанности секретаря по иностранным делам Лео Эррерой-Лимом на первый взгляд может показаться рутинным дипломатическим мероприятием. Однако более детальный анализ позволяет предположить, что она может являться частью гораздо более широкого стратегического процесса — постепенного открытия нового канала взаимодействия между Центральной и Юго-Восточной Азией.

По сообщениям из Манилы, стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики, торговли, инвестиций, образования, культуры и многосторонней дипломатии. Они также рассмотрели ход подготовки ко второму раунду двусторонних политических консультаций, проведение которых запланировано в Ашхабаде в конце этого года в развитие итогов первых консультаций, состоявшихся в Маниле в 2024 году.

Что делает это событие особенно примечательным, так это то, что обе страны, судя по всему, смотрят далеко за рамки исключительно двустороннего формата.

Туркменистан активно продвигает идею создания диалогового механизма «Центральная Азия + АСЕАН», и обсуждение этой концепции уже велось между туркменскими и филиппинскими дипломатами. Филиппины находятся в уникальном положении, позволяющем им сыграть роль катализатора в данном вопросе, поскольку в 2026 году эта страна председательствует в АСЕАН.

Время выбрано как нельзя более удачно. АСЕАН сегодня представляет собой рынок с населением почти 700 миллионов человек и уже является пятой по величине экономикой мира с прогнозом выхода на четвертое место к 2030 году. Филиппинское председательство делает акцент на региональной взаимосвязанности, коридорах процветания и экономической интеграции — приоритетах, которые естественным образом находят отклик в стремлении Центральной Азии к поиску новых рынков сбыта и транспортных связей.

Для Центральной Азии АСЕАН предлагает доступ к одному из самых динамично развивающихся производственных и потребительских регионов планеты. Для АСЕАН Центральная Азия открывает растущие возможности в энергетическом секторе, сфере транспортных коридоров, продовольственной безопасности, логистике и обеспечении взаимосвязанности между Европой и Азией.

Потенциальная роль Туркменистана в такой структуре особенно очевидна в сфере энергетики. Обладая одними из крупнейших в мире запасов природного газа, страна последовательно диверсифицирует свои международные партнерства и продвигает энергетическое сотрудничество за пределами традиционных для себя рынков.

Недавние события внутри самой АСЕАН подчеркивают актуальность такого взаимодействия. Государства-члены АСЕАН только что согласились укрепить сотрудничество в области природного газа, СПГ, возобновляемых источников энергии и инициатив по энергетическому переходу, что указывает на неослабевающий интерес региона к диверсифицированным энергетическим партнерствам.

Тем временем Филиппины активно изучают пути диверсификации источников энергии. Контакты между государственными энергетическими компаниями Туркменистана и энергетическими ведомствами Филиппин уже состоялись, создав начальную базу для будущего сотрудничества.

Хотя географический фактор и накладывает определенные практические ограничения, энергетический диалог, обмен технологиями, взаимодействие в нефтехимической сфере и инвестиционное партнерство остаются жизнеспособными направлениями для развития.

Вне географических рамок: расширяющиеся дипломатические горизонты Туркменистана

Инициатива на филиппинском направлении иллюстрирует и более широкую черту современной внешней политики Туркменистана — растущую готовность выстраивать партнерские отношения далеко за пределами своего ближайшего окружения.

За последние два года Ашхабад продемонстрировал высокую дипломатическую активность в отношении регионов, которые исторически имели ограниченное взаимодействие с Центральной Азией. Весьма интересным примером в этом контексте является Африка.

В августе 2025 года Туркменистан и Королевство Эсватини официально установили дипломатические отношения в ходе Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), которая проходила в Туркменистане. Подписание соглашения сопровождалось дискуссиями о сотрудничестве в области энергетики, сельского хозяйства, устойчивого развития и многосторонней дипломатии.

Эти отношения не остались чисто символическими. В январе 2026 года высокопоставленная туркменская бизнес-делегация посетила Эсватини для изучения возможностей в сфере торговли, инвестиций, инфраструктуры, технологий и сотрудничества в целях развития. Обе стороны определили энергетику, сельское хозяйство, климатическую устойчивость и инфраструктуру как перспективные сектора для взаимодействия. Более того, одна из туркменских компаний намерена создать свое производственное предприятие в Эсватини.

Хотя экономический масштаб отношений между Туркменистаном и Эсватини на данный момент остается скромным, их значимость кроется в другом. Данное партнерство демонстрирует готовность Ашхабада взаимодействовать со странами, разделяющими общие характеристики развития, включая отсутствие выхода к морю, проблемы диверсификации экономики и интерес к сотрудничеству по линии Юг-Юг.

Эта же логика, судя по всему, лежит в основе дипломатического выхода Туркменистана на Юго-Восточную Азию.

Рассматриваемое в таком контексте растущее взаимодействие с Филиппинами является не изолированным дипломатическим событием, а частью более широкой тенденции. Туркменистан планомерно выстраивает сети связей в регионах, которые когда-то могли казаться географически удаленными, но становятся все ближе благодаря общим экономическим интересам, вопросам энергетической безопасности, транспортным коридорам и многостороннему сотрудничеству.

Отношения, за которыми стоит наблюдать

В 2027 году Филиппины и Туркменистан будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений. Хотя двусторонний товарооборот пока ограничен, а гуманитарные контакты остаются скромными, отношения приобретают стратегическое измерение, которого не существовало еще несколько лет назад.

Что еще более важно, они могут послужить мостом между двумя регионами, которые традиционно имели мало институционального взаимодействия друг с другом.

Оформится ли в итоге предлагаемый формат «Центральная Азия – АСЕАН», покажет время. Тем не менее, лежащая в его основе логика становится все более убедительной: Центральная Азия стремится к диверсификации внешних партнерств, АСЕАН ищет надежных партнеров в сфере энергетики и взаимосвязанности, а такие страны, как Туркменистан и Филиппины, выступают в качестве потенциальных координаторов этого диалога.

В эпоху, когда геополитическая нестабильность часто доминирует в заголовках новостей, более тихий процесс выстраивания новых межрегиональных связей может оказаться не менее значимым для формирования экономической географии Евразии и Глобального Юга в целом. /// nCa, 19 июня 2026 г.