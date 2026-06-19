Встреча Посла Туркменистана в Грузии с Министром внутренних дел Грузии

19 июня 2026 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Грузии Д.Сеийтмаммедова с Министром внутренних дел Грузии С.Тамазашвили.

В начале встречи Посол поздравил собеседника с назначением на должность Министра внутренних дел и пожелал успехов в дальнейшей работе.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам взаимодействия в сфере обеспечения общественной безопасности, укрепления правопорядка, а также совершенствования механизмов межведомственного сотрудничества.

Посол подчеркнул важность дальнейшего укрепления доверительного диалога между соответствующими структурами двух стран, отметив, что развитие практического взаимодействия в правоохранительной сфере является важным элементом общей системы двусторонних отношений.

Министр, в свою очередь, подтвердил готовность к углублению сотрудничества и реализации совместных инициатив, направленных на повышение эффективности работы профильных ведомств.

В завершение встречи, стороны отметили необходимость регулярных контактов и дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в интересах обеих стран.

/// nCa, 19 июня 2026 г.(в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Грузии)