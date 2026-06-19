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В МИД состоялась встреча с главой Представительства ЕБРР в Туркменистане

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18 июня 2026 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с главой Представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Туркменистане Эриком Ливни.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы укрепления сотрудничества между Туркменистаном и ЕБРР.

Стороны отметили, что регулярные консультации и встречи способствуют расширению практического взаимодействия и продвижению новых совместных инициатив.

На встрече подтверждена обоюдная заинтересованность Туркменистана и ЕБРР в дальнейшем развитии партнёрства, ориентированного на поддержку экономических реформ, привлечение инвестиций и реализацию проектов в стратегически значимых областях. /// nCa, 19 июня 2026 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)

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