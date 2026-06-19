В Меджлисе Туркменистана прошла встреча с послом Китая

В Меджлисе Туркменистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая, сообщает пресс-служба национального парламента.

В ходе встречи стороны отметили динамичный рост двусторонних отношений и расширение сотрудничества по широкому спектру направлений, включая межпарламентские связи. Особое внимание в ходе дискуссии было уделено роли взаимодействия законодательных органов в поддержке стратегических совместных проектов и укреплении масштабного партнерства.

Стороны также рассмотрели планы проведения обучающего семинара для парламентариев стран Центральной Азии, который будет организован Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Участники встречи подчеркнули значимость данного семинара для обмена законодательным опытом и продвижения многостороннего сотрудничества. /// nCa, 19 июня 2026 г.