В Ашхабаде проходит выставка, посвященная 30-летию энергетического сотрудничества Туркменистана и Малайзии

Специализированная выставка, посвященная 30-летию сотрудничества Туркменистана и Малайзии в нефтегазовой отрасли, проходит 19-20 июня в Торгово-промышленной палате Туркменистана в Ашхабаде. Экспозиция станет частью международной программы, объединяющей представителей государственных структур, ведущих энергетических компаний и отраслевого экспертного сообщества.

Выставка представляет ключевые достижения туркмено-малайзийского партнерства, современные технологические решения и перспективные проекты в области разведки и добычи углеводородов, морской инфраструктуры, газопереработки, нефтегазохимии, цифровизации и подготовки высококвалифицированных кадров.

Среди участников — ведущие международные компании PETRONAS, SLB (Schlumberger), Halliburton, Dragon Oil, Malaysia Petroleum Resources Corporation (MPRC) и Malaysia Marine and Heavy Engineering (MMHE), а также государственные концерны, научно-исследовательские институты и профильные образовательные учреждения Туркменистана.

Выставка организована в рамках Международной научно-практической конференции «Туркменистан – Малайзия: 30 лет взаимовыгодного сотрудничества в нефтегазовой отрасли». Форум станет площадкой для обсуждения приоритетных направлений развития энергетического сотрудничества, инвестиционных возможностей, освоения ресурсов туркменского сектора Каспийского моря, внедрения инновационных технологий и расширения международного партнерства.

На фоне растущего интереса к развитию газовой инфраструктуры и диверсификации энергетических рынков мероприятие отражает стремление Туркменистана к укреплению международного сотрудничества и привлечению передовых технологий и инвестиций в нефтегазовый сектор.

Открытие выставки для широкой аудитории предоставляет представителям бизнеса, научного сообщества и всем заинтересованным возможность ознакомиться с последними достижениями отрасли и перспективными проектами, определяющими дальнейшее развитие энергетического сотрудничества между Туркменистаном и Малайзией.