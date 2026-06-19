Туркмено-словацкое партнерство

В Ашхабаде обсуждены перспективы сотрудничества Туркменистана и Словацкой Республики

18 июня 2026 года в Ашхабаде состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмеда Гурбанова с Государственным секретарём Министерства экономики Словацкой Республики Владимиром Шимоняком и Послом Словацкой Республики в Туркменистане (с резиденцией в г. Ташкент) Виктором Борецким.

В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями по итогам первого заседания Совместной туркмено-словацкой комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшегося накануне в Ашхабаде. Отмечено, что деятельность Комиссии открывает большие возможности для расширения торгово-экономического взаимодействия и углубления партнёрства в приоритетных направлениях.

Подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии политического диалога и активизации контактов на высоком уровне, включая обмен визитами между внешнеполитическими и экономическими ведомствами двух стран.

Также обсуждены перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества в таких сферах, как транспорт, энергетика, информационные технологии, сельское хозяйство и другие. Особое внимание уделено активизации контактов между деловыми кругами, организации бизнес-миссий и участию словацких компаний в выставках и форумах в Туркменистане.

Кроме этого, стороны рассмотрели возможности расширения взаимодействия в гуманитарной сфере, включая образование и культуру.

В Ашхабаде начало работу первое заседание Туркмено-словацкой совместной комиссии по экономическому сотрудничеству.

17 июня 2026 года в Ашхабаде начало работу первое заседание Туркмено-словацкой совместной комиссии по экономическому сотрудничеству. Для участия в нём в нашу страну прибыла делегация во главе с заместителем министра экономики Словацкой Республики Владимиром Шимоняком.

В состоявшейся в отеле «Ýyldyz» встрече председателей Совместной комиссии с туркменской и словацкой сторон подчёркивалось, что запланированные в Ашхабаде переговоры имеют особое значение для вывода межгосударственных экономических отношений на новый уровень.

Затем состоялось открытие первого заседания Туркмено-словацкой совместной комиссии, в котором приняли участие руководители и члены Комиссии из обеих стран.

Подчёркивалось, что нынешнее заседание Туркмено-словацкой совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, будучи первой встречей в данном формате, является историческим событием. Это также подтверждает заинтересованность сторон в развитии продуктивного взаимодействия по широкому спектру направлений.

В данном контексте была выражена уверенность, что эта первая встреча в Ашхабаде ещё более укрепит основу для дальнейшего эффективного взаимодействия.

В ходе заседания его участники обсудили текущее состояние двусторонних торгово-экономических отношений, перспективы сотрудничества в различных отраслях экономики и в сфере торговли. Отмечалась также важность рассмотрения возможностей реализации совместных проектов, которые будут способствовать расширению взаимодействия и дальнейшему укреплению экономического и инвестиционного партнёрства между хозяйствующими субъектами обеих стран.

От имени участников встречи в адрес Президента Туркменистана и Президента Словацкой Республики, а также Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Героя-Аркадага была выражена искренняя признательность за созданные оптимальные условия для успешного проведения нынешнего заседания.

Затем в рамках первого заседания Туркмено-словацкой совместной комиссии по экономическому сотрудничеству состоялись рабочая и двусторонние встречи, в которых приняли участие члены Комиссии, руководители и представители министерств и ведомств нашей страны.

Были обсуждены вопросы, касающиеся развития двустороннего взаимодействия в торгово-экономическом и топливно-энергетическом секторах, в сферах строительства, транспорта, связи и информационных технологий, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, здравоохранения и медицинской науки, образования, культуры, спорта и туризма.

Культурная программа визита словацких гостей в Ашхабад включила ознакомление с достопримечательностями столицы, в том числе посещение Музея «Watan mukaddesligi» в Мемориальном комплексе «Halk hakydasy». Делегация Словацкой Республики также посетила Национальный музей туркменского ковра и Государственный музей Государственного культурного центра Туркменистана.

18 июня первое заседание Туркмено-словацкой совместной комиссии по экономическому сотрудничеству продолжит свою работу. По его итогам предусматривается подписание соответствующего Протокола. /// nCa, 19 июня 2026 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)